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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8254825582568257>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:16

  stuermer01 написав:
  zzzzzz написав:Приват продажу ОВГЗ запустил, через П24
https://biz.censor.net.ua/news/3115310/ ... z_privat24

Кто-то уже баловался?)))

Кто-то знает, где это искать в Приват24?

... такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:19

WachtAmRhein

Мне 2 тыс. оставили. Может из-за зарплатного проекта.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 27 вер, 2019 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:22

  WachtAmRhein написав:Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.

Не жалеете, что пошли на принцип?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:59

  Vorlon написав:
  WachtAmRhein написав:Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.

Не жалеете, что пошли на принцип?


Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:08

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:
  WachtAmRhein написав:Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.

Не жалеете, что пошли на принцип?


Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.


Уверен, что в договоре мелким шрифтом было указано, что банк может в любое время потребовать назад деньги и в течение N дней вы должны их вернуть.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 05:35

  Slx написав:
  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:Не жалеете, что пошли на принцип?


Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.


Уверен, что в договоре мелким шрифтом было указано, что банк может в любое время потребовать назад деньги и в течение N дней вы должны их вернуть.

Ну так фонд грабування так не сделал же, он же по подлому включил счётчик задним числом
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:26

Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:33

  Ethereum написав:Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))

Ну так на сайте ПБ есть отдельный раздел на эту тему - https://privatbank.ua/vip.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:35

  Ethereum написав:Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))


видурювання кровно зароблених папірців на місячній основі (ну і разово якщо не занесли 1М туда)

:)
теж бомбардували пару місяців поки мяко відшивав.
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greenozon
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тлф кц другой
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