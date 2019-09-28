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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:16
stuermer01 написав:
Кто-то знает, где это искать в Приват24?
... такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:19
Мне 2 тыс. оставили. Может из-за зарплатного проекта.
Востаннє редагувалось demichh
в П'ят 27 вер, 2019 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:22
WachtAmRhein написав:
Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.
Не жалеете, что пошли на принцип?
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:59
Vorlon написав: WachtAmRhein написав:
Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.
Не жалеете, что пошли на принцип?
Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:08
WachtAmRhein написав: Vorlon написав: WachtAmRhein написав:
Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.
Не жалеете, что пошли на принцип?
Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.
Уверен, что в договоре мелким шрифтом было указано, что банк может в любое время потребовать назад деньги и в течение N дней вы должны их вернуть.
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Slx
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Додано: Суб 28 вер, 2019 05:35
Slx написав: WachtAmRhein написав: Vorlon написав:
Не жалеете, что пошли на принцип?
Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.
Уверен, что в договоре мелким шрифтом было указано, что банк может в любое время потребовать назад деньги и в течение N дней вы должны их вернуть.
Ну так фонд грабування так не сделал же, он же по подлому включил счётчик задним числом
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:26
Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))
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Ethereum
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:33
Ethereum написав:
Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))
Ну так на сайте ПБ есть отдельный раздел на эту тему - https://privatbank.ua/vip
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:35
Ethereum написав:
Народ що дає Віп обслуговування? Звонили з примата пропонують. Думаю що нічого не дає))
видурювання кровно зароблених папірців на місячній основі (ну і разово якщо не занесли 1М туда)
теж бомбардували пару місяців поки мяко відшивав.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42
тлф кц другой
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