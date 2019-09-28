Додано: Нед 29 вер, 2019 11:59

v57 написав: тлф кц другой тлф кц другой

Не обязательно другой. Можно звонить по тому же 3700, но звонок пойдет консьерж-сервису. А можно и сразу звонить по другому телефону.Фактически из описанного на странице VIP-обслуживания пользуюсь сервисами в аэропорту, VIP-отделением, консьерж-сервисом (иногда) и помощью персонального менеджера. Общее впечатление, что банк более лояльно относится к решению проблем, плюс есть единая точка контакта (менеджер), которая позволяет не заморачиватся самостоятельным решением проблем.Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.