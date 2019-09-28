Не обязательно другой. Можно звонить по тому же 3700, но звонок пойдет консьерж-сервису. А можно и сразу звонить по другому телефону. Фактически из описанного на странице VIP-обслуживания пользуюсь сервисами в аэропорту, VIP-отделением, консьерж-сервисом (иногда) и помощью персонального менеджера. Общее впечатление, что банк более лояльно относится к решению проблем, плюс есть единая точка контакта (менеджер), которая позволяет не заморачиватся самостоятельным решением проблем. Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.
ingtrans написав:Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.
Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.
Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.
Скільки платите за ВІпа, якщо не секрет? І яким макаром цю плату компенсуєте?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.