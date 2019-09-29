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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8254825582568257
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:59

Re: Приватбанк

  v57 написав:тлф кц другой

Не обязательно другой. Можно звонить по тому же 3700, но звонок пойдет консьерж-сервису. А можно и сразу звонить по другому телефону.
Фактически из описанного на странице VIP-обслуживания пользуюсь сервисами в аэропорту, VIP-отделением, консьерж-сервисом (иногда) и помощью персонального менеджера. Общее впечатление, что банк более лояльно относится к решению проблем, плюс есть единая точка контакта (менеджер), которая позволяет не заморачиватся самостоятельным решением проблем.
Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:10

  ingtrans написав:Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.

Причина носит личный характер, или возможно глобальная?
Т.к. лимиты режут глобально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:19

  Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная?
Т.к. лимиты режут глобально

В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:34

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная?
Т.к. лимиты режут глобально

В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.

Скільки платите за ВІпа, якщо не секрет?
І яким макаром цю плату компенсуєте?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40

  Квесторе_поверніться написав:Скільки платите за ВІпа, якщо не секрет?
І яким макаром цю плату компенсуєте?

Нисколько не плачу. Если бы надо было платить, я бы отказался от VIP. Не вижу доя себя преимуществ, за которые стоило бы платить.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:08

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greenozon
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