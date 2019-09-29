Не обязательно другой. Можно звонить по тому же 3700, но звонок пойдет консьерж-сервису. А можно и сразу звонить по другому телефону. Фактически из описанного на странице VIP-обслуживания пользуюсь сервисами в аэропорту, VIP-отделением, консьерж-сервисом (иногда) и помощью персонального менеджера. Общее впечатление, что банк более лояльно относится к решению проблем, плюс есть единая точка контакта (менеджер), которая позволяет не заморачиватся самостоятельным решением проблем. Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.
ingtrans написав:Так, например, пару недель назад, когда здесь на форуме пошла информация о снижении кредитных лимитов, попробовал в Приват24 установить себе кредитный лимит, но получил отказ. Поинтересовался у персонального менеджера, что может быть причиной. Та оперативно выяснила и устранила причину, после чего удалось установить лимит. Потом она еще перезванивала и предлагала еще повысить лимит, но, правда, мне это было не нужно.
Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.
Вкладчик1234 написав:Причина носит личный характер, или возможно глобальная? Т.к. лимиты режут глобально
В моём случае причина была личной - в далёком 2015 году по моему запросу заблокировали интернет-карту и она так и осталась висеть не закрытой. Сейчас её закрыли и я смог установить лимит. Но, что интересно, когда году в 2017 я последний раз пытался установить лимит, заблокированая карта не была проблемой, так что, похоже, расширили условия, которые проверяют при назначении кредитного лимита.
Скільки платите за ВІпа, якщо не секрет? І яким макаром цю плату компенсуєте?
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Ethereum написав:Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??
Нет, greenozon имел в виду, что за VIP-обслуживание будет сниматься ежемесячная плата (за Platinum это сейчас 300 грн), если на депозитах нет 1 млн. грн. А когда звонят не так очевидно. Может на доходы/расходы смотрят, может на депозиты, может еще на что.
Ethereum написав:Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??
Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы ), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону
Ethereum написав:Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??
Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы ), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону
Вспомнился один случай о vip-обслуживании... Получил я как-то на свой не финансовый номер автоматический звонок от ПБ. Хотите, говорят, получить кредитную карту мгновенного выпуска. Мне аж интересно стало, что же это за звонки широкого поражения. Я же этот номер нигде не свечу и использую фактически только для Интернета. Нажал 1, думаю узнаю, перезвонит же человек, наверное. Но нет. Через несколько дней на этот номер стали поступать автоматические звонки о ПБ, мол, вы же еще не получили карту, зайдите в отделение и получите. И так каждый день примерно в 9 утра и причем с разных номеров. Позвонил с этого номера в ПБ (и, кстати, довольно долго пришлось ждать, пока нашелся оператор, в то время, как по финансовому номеру трубку подымают, наверное, после 1-2 гудков). Сказал, что у меня уже есть карты ПБ и попросил больше не звонить. Не помогло. Звонки продолжались. Тогда уже позвонил с финансового номера и попросил больше не звонить на мой другой номер. Тут уже помогло, больше не звонили.