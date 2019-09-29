Да от их г-носпама попробуй еще отказаться. Через чат общался с оператором узнать бесплатное ли предложение бомжеголда было в автоматическом звонке или с ежемесячной оплатой, а если с оплатой (то есть г-носпам) - отказаться от подобных звонков.
Так в течение 30 минут чата оператор смог лишь ответить "предложение по звонку с абонплатой", а на попытку отказа начал чесать чушь про "А у вас 1 или 2 симки в телефоне?" и "Я не вижу звонка от нас на ваш номер".
Пришлось в след. обращении указать конкретное время и номер телефона, на что сразу получил ответ "звонки отключены".