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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8255825682578258
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50

  ingtrans написав:Тут уже помогло, больше не звонили.

Да от их г-носпама попробуй еще отказаться. Через чат общался с оператором узнать бесплатное ли предложение бомжеголда было в автоматическом звонке или с ежемесячной оплатой, а если с оплатой (то есть г-носпам) - отказаться от подобных звонков.

Так в течение 30 минут чата оператор смог лишь ответить "предложение по звонку с абонплатой", а на попытку отказа начал чесать чушь про "А у вас 1 или 2 симки в телефоне?" и "Я не вижу звонка от нас на ваш номер".

Пришлось в след. обращении указать конкретное время и номер телефона, на что сразу получил ответ "звонки отключены".
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:52

  ramaz написав:
  stuermer01 написав:
  zzzzzz написав:Приват продажу ОВГЗ запустил, через П24
https://biz.censor.net.ua/news/3115310/ ... z_privat24

Кто-то уже баловался?)))

Кто-то знает, где это искать в Приват24?

... такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

подскажите, там только просмотр имеющихся бумаг или можно покупать и продавать онлайн?
если да, то с какой суммы там можно покупать бумаги?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:55

stuermer01

всі відповіді є тут

https://privatbank.ua/ovdp

бумаги в цьому банку від 1М
але... ПБ найдорожчий із банків щодо роботи із бумагами
порівняння
http://prntscr.com/pckrso

для деталей запрошую в гілку по ОВДП
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