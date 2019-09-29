Ethereum написав:Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??
Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы ), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону
Вспомнился один случай о vip-обслуживании... Получил я как-то на свой не финансовый номер автоматический звонок от ПБ. Хотите, говорят, получить кредитную карту мгновенного выпуска. Мне аж интересно стало, что же это за звонки широкого поражения. Я же этот номер нигде не свечу и использую фактически только для Интернета. Нажал 1, думаю узнаю, перезвонит же человек, наверное. Но нет. Через несколько дней на этот номер стали поступать автоматические звонки о ПБ, мол, вы же еще не получили карту, зайдите в отделение и получите. И так каждый день примерно в 9 утра и причем с разных номеров. Позвонил с этого номера в ПБ (и, кстати, довольно долго пришлось ждать, пока нашелся оператор, в то время, как по финансовому номеру трубку подымают, наверное, после 1-2 гудков). Сказал, что у меня уже есть карты ПБ и попросил больше не звонить. Не помогло. Звонки продолжались. Тогда уже позвонил с финансового номера и попросил больше не звонить на мой другой номер. Тут уже помогло, больше не звонили.
ingtrans написав:Тут уже помогло, больше не звонили.
Да от их г-носпама попробуй еще отказаться. Через чат общался с оператором узнать бесплатное ли предложение бомжеголда было в автоматическом звонке или с ежемесячной оплатой, а если с оплатой (то есть г-носпам) - отказаться от подобных звонков.
Так в течение 30 минут чата оператор смог лишь ответить "предложение по звонку с абонплатой", а на попытку отказа начал чесать чушь про "А у вас 1 или 2 симки в телефоне?" и "Я не вижу звонка от нас на ваш номер".
Пришлось в след. обращении указать конкретное время и номер телефона, на что сразу получил ответ "звонки отключены".
Ferlakur написав:Может кто просветить: если из банка Польши сделают перевод в злотых на реквизиты IBAN моего гривневого счета в Привате, перевод будет конвертирован в гривну, или вообще не дойдет?
Валюта счета должна совпадать с валютой перевода при SWIFT переводах. Поэтому не дойдет. Я посылал из Польши по IBAN $ на $ счет, все доходило. Только при P2P переводах с карты по номеру другой карты - все равно какая валюта, потому что происходит конвертация по курсу банка или МПС, в этом случае перевод дойдет. Просите слать SWIFT в евро или долларах и открывайте счет в соответствующей валюте, тоже дойдет. Или ищите банк в котором счета в злотых, есть такие у нас, открывайте там счет и пусть вам высылают на него.