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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8255825682578258
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:35

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??

Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы ;)), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону

Вспомнился один случай о vip-обслуживании... Получил я как-то на свой не финансовый номер автоматический звонок от ПБ. Хотите, говорят, получить кредитную карту мгновенного выпуска. Мне аж интересно стало, что же это за звонки широкого поражения. Я же этот номер нигде не свечу и использую фактически только для Интернета. Нажал 1, думаю узнаю, перезвонит же человек, наверное. Но нет. Через несколько дней на этот номер стали поступать автоматические звонки о ПБ, мол, вы же еще не получили карту, зайдите в отделение и получите. И так каждый день примерно в 9 утра и причем с разных номеров. Позвонил с этого номера в ПБ (и, кстати, довольно долго пришлось ждать, пока нашелся оператор, в то время, как по финансовому номеру трубку подымают, наверное, после 1-2 гудков). Сказал, что у меня уже есть карты ПБ и попросил больше не звонить. Не помогло. Звонки продолжались. Тогда уже позвонил с финансового номера и попросил больше не звонить на мой другой номер. Тут уже помогло, больше не звонили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50

  ingtrans написав:Тут уже помогло, больше не звонили.

Да от их г-носпама попробуй еще отказаться. Через чат общался с оператором узнать бесплатное ли предложение бомжеголда было в автоматическом звонке или с ежемесячной оплатой, а если с оплатой (то есть г-носпам) - отказаться от подобных звонков.

Так в течение 30 минут чата оператор смог лишь ответить "предложение по звонку с абонплатой", а на попытку отказа начал чесать чушь про "А у вас 1 или 2 симки в телефоне?" и "Я не вижу звонка от нас на ваш номер".

Пришлось в след. обращении указать конкретное время и номер телефона, на что сразу получил ответ "звонки отключены".
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:52

  ramaz написав:
  stuermer01 написав:
  zzzzzz написав:Приват продажу ОВГЗ запустил, через П24
https://biz.censor.net.ua/news/3115310/ ... z_privat24

Кто-то уже баловался?)))

Кто-то знает, где это искать в Приват24?

... такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

подскажите, там только просмотр имеющихся бумаг или можно покупать и продавать онлайн?
если да, то с какой суммы там можно покупать бумаги?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:55

stuermer01

всі відповіді є тут

https://privatbank.ua/ovdp

бумаги в цьому банку від 1М
але... ПБ найдорожчий із банків щодо роботи із бумагами
порівняння
http://prntscr.com/pckrso

для деталей запрошую в гілку по ОВДП
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:08

Re: Приватбанк

Может кто просветить: если из банка Польши сделают перевод в злотых на реквизиты IBAN моего гривневого счета в Привате, перевод будет конвертирован в гривну, или вообще не дойдет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:19

  Ferlakur написав:Может кто просветить: если из банка Польши сделают перевод в злотых на реквизиты IBAN моего гривневого счета в Привате, перевод будет конвертирован в гривну, или вообще не дойдет?

Валюта счета должна совпадать с валютой перевода при SWIFT переводах. Поэтому не дойдет. Я посылал из Польши по IBAN $ на $ счет, все доходило.
Только при P2P переводах с карты по номеру другой карты - все равно какая валюта, потому что происходит конвертация по курсу банка или МПС, в этом случае перевод дойдет.
Просите слать SWIFT в евро или долларах и открывайте счет в соответствующей валюте, тоже дойдет. Или ищите банк в котором счета в злотых, есть такие у нас, открывайте там счет и пусть вам высылают на него.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:18

  Maksi2 написав:Валюта счета должна совпадать с валютой перевода при SWIFT переводах. Поэтому не дойдет. Я посылал из Польши по IBAN $ на $ счет, все доходило.
Просите слать SWIFT в евро или долларах и открывайте счет в соответствующей валюте, тоже дойдет.

А имя и фамилию бенефициара указывать как в загранпаспорте, или как сгенерировал Приват24 в реквизитах для SWIFT-перевода?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:22

Re: Приватбанк

Ferlakur, обратитесь в поддержку и попросите исправить транслитерацию имени и фамилии на то, как указано в загранпаспорте.

Незначительные расхождения, которые не влияют на смысл, допускается.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:31

  Ferlakur написав:
  Maksi2 написав:Валюта счета должна совпадать с валютой перевода при SWIFT переводах. Поэтому не дойдет. Я посылал из Польши по IBAN $ на $ счет, все доходило.
Просите слать SWIFT в евро или долларах и открывайте счет в соответствующей валюте, тоже дойдет.

А имя и фамилию бенефициара указывать как в загранпаспорте, или как сгенерировал Приват24 в реквизитах для SWIFT-перевода?

Лучше как Приват, для зачисления в Приват. Но в Приват чат можно написать или позвонить им и исправить написание, если есть неточности и написано не так как в загранпаспорте. Исправят моментально. В идеале - как в загранпаспорте. Хоть и допускаются неточности как сказал MASolomko.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:38

в очередной раз "приват" подвёл с оплатой частями.
хотел купить на розетке товар, лимита ОЧ более 15000. кружок покрутился и выдало сообщение о том, что в "привате" или других банках задолженность, пробуйте через 10 дней. печаль печальная
ukrmvs
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