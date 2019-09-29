Додано: Нед 29 вер, 2019 19:35

Flamingo написав: Ethereum написав: Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять?? Тобто вони бачать що Ви млн потратили і тоді звонять??

Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы ), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону Не совсем так - при существующей в привате "системе тройного вижимания пота" есть планы привлечения клиентов, в том числе на вип. Поэтому тем кто тратит миллионы звонили уже очень давно, а сейчас просто обзванивают владельцев бомже-голдов, у которых есть обороты хоть в несколько тысяч гривень. Я понимаю, что тому кто получил такой звонок сей факт несколько льстит (еще бы пригласили в випы), но уже выдыхайте и не обращайте внимания - это обычный спам по телефону

Вспомнился один случай о vip-обслуживании... Получил я как-то на свой не финансовый номер автоматический звонок от ПБ. Хотите, говорят, получить кредитную карту мгновенного выпуска. Мне аж интересно стало, что же это за звонки широкого поражения. Я же этот номер нигде не свечу и использую фактически только для Интернета. Нажал 1, думаю узнаю, перезвонит же человек, наверное. Но нет. Через несколько дней на этот номер стали поступать автоматические звонки о ПБ, мол, вы же еще не получили карту, зайдите в отделение и получите. И так каждый день примерно в 9 утра и причем с разных номеров. Позвонил с этого номера в ПБ (и, кстати, довольно долго пришлось ждать, пока нашелся оператор, в то время, как по финансовому номеру трубку подымают, наверное, после 1-2 гудков). Сказал, что у меня уже есть карты ПБ и попросил больше не звонить. Не помогло. Звонки продолжались. Тогда уже позвонил с финансового номера и попросил больше не звонить на мой другой номер. Тут уже помогло, больше не звонили.