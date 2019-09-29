да на вопрос ответить не сложно, и даже квитанции показал, про договора нужно предупреждать клиента.
На приват пал выбор по причине удобства доступа и распоряжения средствами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:34
да на вопрос ответить не сложно, и даже квитанции показал, про договора нужно предупреждать клиента.
На приват пал выбор по причине удобства доступа и распоряжения средствами.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:37
о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
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