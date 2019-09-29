RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8256825782588259
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:34

  Дядя Дима написав:uaprofi автор молчит но я подозреваю, что там всё дело в том что был объём в несколько фондов. И увидя баулы с папиром был задан вполне правомерный вопрос:откуда дровишки? А пал выбор на примат потому как рядом находился.

да на вопрос ответить не сложно, и даже квитанции показал, про договора нужно предупреждать клиента.
На приват пал выбор по причине удобства доступа и распоряжения средствами.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:37

  uaprofi написав:
  sens написав:
  uaprofi написав:все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие


а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?

Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут


о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8256825782588259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, guntherhouse777, rudnitep, sauvignon, v_matsenko і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1117)
30.09.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.