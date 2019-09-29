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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:34
Дядя Дима написав:uaprofi
автор молчит но я подозреваю, что там всё дело в том что был объём в несколько фондов. И увидя баулы с папиром был задан вполне правомерный вопрос:откуда дровишки? А пал выбор на примат потому как рядом находился.
да на вопрос ответить не сложно, и даже квитанции показал, про договора нужно предупреждать клиента.
На приват пал выбор по причине удобства доступа и распоряжения средствами.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:37
uaprofi написав: sens написав: uaprofi написав:
все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?
В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие
а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?
Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут
о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:58
50к зелені?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19
nik20100 написав:
о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь
За зняття готівки в касі банку від 50 тис. грн. в день без попереднього замовлення знімається додаткова комісія. Також банк стягне комісію за попередньо замовлену, але не отриману готівку в касі у день замовлення.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:08
Sanio написав: nik20100 написав:
о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь
За зняття готівки в касі банку від 50 тис. грн. в день без попереднього замовлення знімається додаткова комісія. Також банк стягне комісію за попередньо замовлену, але не отриману готівку в касі у день замовлення.
Давно не снимал такие суммы без заказа, стало интересно о комиссии. Нашел, что комиссия есть для карт "Ключ к счету":
Дополнительная комиссия за снятие собственных денежных средств в пунктах выдачи наличных ПриватБанка свыше 100 тыс.грн. с одной карты без предварительного заказа средств (удерживается с суммы, превышающей 100 тыс.грн.) - 0,25%
Для карт частных лиц такой комиссии не нашел, хотя не исключаю, что она может быть.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:46
Снимал на прошлой неделе без предзаказа 98к с кдв - не было никаких комисов
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:51
ingtrans написав:
для карт "Ключ к счету":
це карти ФОП-ів?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:52
greenozon написав: ingtrans написав:
для карт "Ключ к счету":
це карти ФОП-ів?
Так.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:36
Коллеги, ночная покупка ЖД билетов с карты пройдет уже железно следующим днем?
Здесь никаких нюансов в привате еще нет?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:40
ruvex написав:
Коллеги, ночная покупка ЖД билетов с карты пройдет уже железно следующим днем?
Здесь никаких нюансов в привате еще нет?
Не факт.
Но есть шанс, если эквайринг не-привата.
По-умолчанию нужно рассчитывать, что у привата онлайн-проводка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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