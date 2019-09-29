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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8257825882598260
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:06

  nik20100 написав:о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь?


при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%

З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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