при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%
З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:06
при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%
З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:28
А как в Привате можно узнать дату списания транзакции? Вот если в конце сентября была покупка и проведется октябрем, то покупка уже попадает в транзакции октября и ее можно гасить аж в ноябре? Или нет?
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