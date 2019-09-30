при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%
З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:06
при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%
З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:28
А как в Привате можно узнать дату списания транзакции? Вот если в конце сентября была покупка и проведется октябрем, то покупка уже попадает в транзакции октября и ее можно гасить аж в ноябре? Или нет?
Додано: Вів 01 жов, 2019 01:16
Дізнатися про списання можна лише опосередковано, слідкуючи за зміною опису трансакції. Гасіть усе, що вам каже гасити кнопка "розрахувати". Якщо маєте сумніви у тому чи правильно вона видає дані, краще перестрахуйтесь і:
1) зробіть і збережіть скріншот розрахунку;
2) перепитайте у підтримки чи бачать вони таку саму суму до погашення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:23
Re: Приватбанк
Открыть старую веб-версию Приват24:
вкладка "Усі послуги" -> раздел "Послуги" -> Створити довiдку -> Виписка -> Виписка по картці / рахунку
Да.
Окончательная сумма погашения в этом месяце может быть сформирована 2–4 числа (это на практике).
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