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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8257825882598260
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:06

  nik20100 написав:о какой комиссии на снятие больше 50к в месяц идет речь?


при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%

З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:28

А как в Привате можно узнать дату списания транзакции? Вот если в конце сентября была покупка и проведется октябрем, то покупка уже попадает в транзакции октября и ее можно гасить аж в ноябре? Или нет?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 01:16

  rudnitep написав:А как в Привате можно узнать дату списания транзакции? Вот если в конце сентября была покупка и проведется октябрем, то покупка уже попадает в транзакции октября и ее можно гасить аж в ноябре? Или нет?

Дізнатися про списання можна лише опосередковано, слідкуючи за зміною опису трансакції. Гасіть усе, що вам каже гасити кнопка "розрахувати". Якщо маєте сумніви у тому чи правильно вона видає дані, краще перестрахуйтесь і:
1) зробіть і збережіть скріншот розрахунку;
2) перепитайте у підтримки чи бачать вони таку саму суму до погашення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:23

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:А как в Привате можно узнать дату списания транзакции?
Открыть старую веб-версию Приват24:
вкладка "Усі послуги" -> раздел "Послуги" -> Створити довiдку -> Виписка -> Виписка по картці / рахунку

  rudnitep написав:Вот если в конце сентября была покупка и проведется октябрем, то покупка уже попадает в транзакции октября и ее можно гасить аж в ноябре?
Да.
Окончательная сумма погашения в этом месяце может быть сформирована 2–4 числа (это на практике).
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:14

Что-то на Драйзера на парковке возле отделения 2-й день стоит Запорожец с советским чемоданом вверху на багажнике. Как-то стремно это выглядит, то ли пошутил кто-то...
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 05:18

  hxbbgaf написав:Что-то на Драйзера на парковке возле отделения 2-й день стоит Запорожец с советским чемоданом вверху на багажнике. Как-то стремно это выглядит, то ли пошутил кто-то...
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:00

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:при снятие нала в банкоматах больше 50К в месяц - дополнительная комиссия 1%
З.Ы.
правда сейчас вроде этого примечания не нахожу.
может отменили?


В кінці вересня зняв більше 100 тис. через банкомати - комісії не було. Вчора приватівський банкомат не захотів видавати готівку по абанковській картці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:24

Re: Приватбанк

Приветствую. Скажите, это только у меня такой глюк?
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Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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