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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8258825982608261
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:07

Re: Приватбанк

Вы тут пишите по комиссии в процент при снятии своих денег. Я вот разбирал бумаги и нашел ЭТО в старом договоре Альфы за 11й год.

При снятии 1 млн вкл. и больше (разово с терминального оборудования) банк получает комиссию в размере СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ с суммы! 7%, Карл!
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:26

Приватбанк стал активно списывать деньги клиентов без постановлений судов



«Взыскание было оперативным — Приватбанк обратился к государственному исполнителю, и очень быстро все провернул. Однако заемщик не смолчал и оспорил все эти действия в суде. Потому что они противозаконны. Постановление Кабмина, по которому можно было накладывать исполнительные надписи на беззалоговые кредиты, уже отменено. Так что финучреждение не имело на это права. Надпись можно накладывать только по залоговым кредитам. Однако, с моей точки зрения, Приватбанк стал достаточно часто злоупотреблять и нарушать это правило. Единственный способ борьбы — это суд. Там финансистам тяжело манипулировать законом, 99% подобных дел выигрывается заемщиком. Так что спорить нужно», — подчеркнул в беседе с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3887150
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:33

в отделении говорят до 200 тыс грн (раньше было 50 тыс) можно снять без заказа
приват жирнеет и это радует!
diplomnet
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а валюти (по заказу) можна до 20К зняти макс за захід.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:25

  diplomnet написав:в отделении говорят до 200 тыс грн (раньше было 50 тыс) можно снять без заказа
приват жирнеет и это радует!

На том что ввел комсу на все на что только можно и стрижет с лохов капусту? А то что умные люди толпами уже давно выводят средства в более комфортные места вас не смущает? :mrgreen:
Maksi2
 
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  #<1 ... 8258825982608261
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