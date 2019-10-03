Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00

ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов



4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг.



«В Украине финтех развит на уровне даже выше многих европейских стран. Ярким примером является ПриватБанк с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации", - заявил вице премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Как отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сегодня ПриватБанк запускает разработку и реализацию нескольких ключевых пилотных проектов в рамках концепции "государства в смартфоне", при этом участие банка в проекте будет осуществляться на некоммерческой основе.



"Оформить водительское удостоверение или студенческий билет должен быть так же удобно и инновационно, как быть клиентом ПриватБанка, - отметил Петр Крумханзл. - Мы готовы оказать поддержку своим технологиям и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов».



В рамках сотрудничества в сфере диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID до конца 2019-го года. Это позволит ускорить и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести с любого устройства подключенного к сети Интернет. НЕ клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН.