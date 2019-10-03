Приватбанк стал активно списывать деньги клиентов без постановлений судов
«Взыскание было оперативным — Приватбанк обратился к государственному исполнителю, и очень быстро все провернул. Однако заемщик не смолчал и оспорил все эти действия в суде. Потому что они противозаконны. Постановление Кабмина, по которому можно было накладывать исполнительные надписи на беззалоговые кредиты, уже отменено. Так что финучреждение не имело на это права. Надпись можно накладывать только по залоговым кредитам. Однако, с моей точки зрения, Приватбанк стал достаточно часто злоупотреблять и нарушать это правило. Единственный способ борьбы — это суд. Там финансистам тяжело манипулировать законом, 99% подобных дел выигрывается заемщиком. Так что спорить нужно», — подчеркнул в беседе с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов
4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг.
«В Украине финтех развит на уровне даже выше многих европейских стран. Ярким примером является ПриватБанк с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации", - заявил вице премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сегодня ПриватБанк запускает разработку и реализацию нескольких ключевых пилотных проектов в рамках концепции "государства в смартфоне", при этом участие банка в проекте будет осуществляться на некоммерческой основе.
"Оформить водительское удостоверение или студенческий билет должен быть так же удобно и инновационно, как быть клиентом ПриватБанка, - отметил Петр Крумханзл. - Мы готовы оказать поддержку своим технологиям и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов».
В рамках сотрудничества в сфере диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID до конца 2019-го года. Это позволит ускорить и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести с любого устройства подключенного к сети Интернет. НЕ клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН.
Fitch повысил рейтинг ПриватБанка до "В" с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с позитивным прогнозом. Как сообщили в Fitch, рейтинг поддержки (SRF) ПриватБанка также повышен до уровня «B», а рейтинг жизнеспособности (VR) подтвержден на уровне «b-» с возможным пересмотром в сторону повышения. При этом, рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится, с учетом высокой системной важности банка.
Согласно информации Fitch, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтвержден на уровне «B», а национальные долгосрочные рейтинги - на уровне "AA (ukr)», что отражает высокую кредитоспособность банка относительно других банков в пределах Украины.
Аналитики Fitch Ratings отмечают, что государственная собственность ПриватБанка не является стратегическим, учитывая, что она возникла в результате спасения банка под руководством государства, и власти планируют избавиться от контрольного пакета ПриватБанка, возможно, через IPO, до конца 2022 года.
kreuz Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых.
diplomnet написав:ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов