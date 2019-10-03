RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8258825982608261
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:07

Re: Приватбанк

Вы тут пишите по комиссии в процент при снятии своих денег. Я вот разбирал бумаги и нашел ЭТО в старом договоре Альфы за 11й год.

При снятии 1 млн вкл. и больше (разово с терминального оборудования) банк получает комиссию в размере СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ с суммы! 7%, Карл!
Slx
 
Повідомлень: 164
З нами з: 23.07.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:26

Приватбанк стал активно списывать деньги клиентов без постановлений судов



«Взыскание было оперативным — Приватбанк обратился к государственному исполнителю, и очень быстро все провернул. Однако заемщик не смолчал и оспорил все эти действия в суде. Потому что они противозаконны. Постановление Кабмина, по которому можно было накладывать исполнительные надписи на беззалоговые кредиты, уже отменено. Так что финучреждение не имело на это права. Надпись можно накладывать только по залоговым кредитам. Однако, с моей точки зрения, Приватбанк стал достаточно часто злоупотреблять и нарушать это правило. Единственный способ борьбы — это суд. Там финансистам тяжело манипулировать законом, 99% подобных дел выигрывается заемщиком. Так что спорить нужно», — подчеркнул в беседе с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3887150
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 22.12.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:33

в отделении говорят до 200 тыс грн (раньше было 50 тыс) можно снять без заказа
приват жирнеет и это радует!
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:55

а валюти (по заказу) можна до 20К зняти макс за захід.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6100
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:25

  diplomnet написав:в отделении говорят до 200 тыс грн (раньше было 50 тыс) можно снять без заказа
приват жирнеет и это радует!

На том что ввел комсу на все на что только можно и стрижет с лохов капусту? А то что умные люди толпами уже давно выводят средства в более комфортные места вас не смущает? :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 256
З нами з: 18.06.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:01

  Maksi2 написав:
  diplomnet написав:в отделении говорят до 200 тыс грн (раньше было 50 тыс) можно снять без заказа
приват жирнеет и это радует!

На том что ввел комсу на все на что только можно и стрижет с лохов капусту? А то что умные люди толпами уже давно выводят средства в более комфортные места вас не смущает? :mrgreen:

На вумних людях багато не заробиш. Треба ж іще голому ІВК на сорочку скирдувати... Скільки він там собі на неї нарахував, 2 ярда зелених конопель?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:49

як тільки ІВК завершить Делаверський процес, так зразу піде жара :)

деталі справи
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6100
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00

ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг.

«В Украине финтех развит на уровне даже выше многих европейских стран. Ярким примером является ПриватБанк с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации", - заявил вице премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сегодня ПриватБанк запускает разработку и реализацию нескольких ключевых пилотных проектов в рамках концепции "государства в смартфоне", при этом участие банка в проекте будет осуществляться на некоммерческой основе.

"Оформить водительское удостоверение или студенческий билет должен быть так же удобно и инновационно, как быть клиентом ПриватБанка, - отметил Петр Крумханзл. - Мы готовы оказать поддержку своим технологиям и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов».

В рамках сотрудничества в сфере диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID до конца 2019-го года. Это позволит ускорить и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести с любого устройства подключенного к сети Интернет. НЕ клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:06

Fitch повысил рейтинг ПриватБанка до "В" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с позитивным прогнозом. Как сообщили в Fitch, рейтинг поддержки (SRF) ПриватБанка также повышен до уровня «B», а рейтинг жизнеспособности (VR) подтвержден на уровне «b-» с возможным пересмотром в сторону повышения. При этом, рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится, с учетом высокой системной важности банка.

Согласно информации Fitch, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтвержден на уровне «B», а национальные долгосрочные рейтинги - на уровне "AA (ukr)», что отражает высокую кредитоспособность банка относительно других банков в пределах Украины.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что государственная собственность ПриватБанка не является стратегическим, учитывая, что она возникла в результате спасения банка под руководством государства, и власти планируют избавиться от контрольного пакета ПриватБанка, возможно, через IPO, до конца 2022 года.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:27

kreuz Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых. :mrgreen:
  diplomnet написав:ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

Это +
Maksi2
 
Повідомлень: 256
З нами з: 18.06.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8258825982608261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Flamingo, Rainbow, rudnitep, Вкладчик1234, Тракторист і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.