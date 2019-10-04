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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8259826082618262 Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:37 откусили кусок кредитного лимита на сумму пополнения 5к, утром пополнил....потратил, после обеда откусили 5к и карта ушла в овер VetalUA

Повідомлень: 953 З нами з: 30.09.13 Подякував: 60 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:44 VetalUA написав: откусили кусок кредитного лимита на сумму пополнения 5к, утром пополнил....потратил, после обеда откусили 5к и карта ушла в овер откусили кусок кредитного лимита на сумму пополнения 5к, утром пополнил....потратил, после обеда откусили 5к и карта ушла в овер



А мне прислали сообщение, что ограничения по лимиту сняли, но на карте по прежнему 0 А мне прислали сообщение, что ограничения по лимиту сняли, но на карте по прежнему 0 WachtAmRhein Повідомлень: 8737 З нами з: 16.11.11 Подякував: 656 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:45



контрабас возите и будите счастливые у меня >30к без измененийконтрабас возите и будите счастливые proftpd66

Повідомлень: 1183 З нами з: 22.12.16 Подякував: 117 раз. Подякували: 71 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 09:12 Maksi2 написав: kreuz Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых.

diplomnet написав: ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

Это + Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых.Это +

Може мені здалося, але щось не збігається у Вашому дописі.



Чому Ви вважаєте Приват наразі занедбаним? Хіба комісії, яких побільшало, не працюють на нього? Може якраз нині з'явився господар, що дбає? Не лише на % з ОВДП банку ж сидіти, треба якось і у ринку заробляти...



З іншого боку, здається валютообмін можна робити без комісій, якщо не дуже поспішати, а ОЧ за кредитні (крім першого внеску) на моїй пам'яті ще за ІВК було платним. Може знайдете хоч якісь посилання на підтримку Ваших тез? Навіть, якщо й знайдете, хіба ж це не прибуток для банку?



А зависокі % по депо за ІВК хіба не свідчать про проблеми в банку на той час? Вам треба обрати, за кого Ви більше переймаєтесь, за клієнтів, банк чи за ІВК. Бо в клієнта й банка різні, навіть протилежні, погляди на % по депо. А відсутність паперу може бути симптомом як грабіжництва, так і економії на витратах (хіба це не тотожне до ефективності явище?).



Ну хоча б за ватанів могли б українською написати (я свідомо так і роблю вже певний час), були б більш переконливими. А націоналізація відбулась після листа того ж таки ІВК до НБУ, хоч мені той процес геть не подобався, як і більшовицькі методи загалом, проте він був неуникним в ситуції контри між ПП та ІВК.



А дії у скрутний для країни час по відстоюванню суверенитету (що ситуативно збігалися з інтересами ІВК після його втрат у Криму) не дають індульгенцій, над законом піднімати не мають. Цікаво (не дай Боже такого направду) було б подивитися на дії ІВК, якби йому вигідно було б діяти накшталт Кернеса у гарячу добу. А спонсортство (якщо воно й було) доводить лише те, що ІВК завжди діє у своїх інтересах, збігалися вони з інтересами країни, ПП, чи ще когось, - спонсорував, розійшлися - може й ногу потиснути замість руки...



Хіба оце http://финбаланс.ком.юа/news/danilyuk- ... rivatbanku по-Вашому накраще?



P.S. Не хтів нікого образити, доречі. Депо в Приваті мав, маю, й матиму надалі, принаймні допоки вони лишатимуться конкурентними. Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці? Може мені здалося, але щось не збігається у Вашому дописі.Чому Ви вважаєте Приват наразі занедбаним? Хіба комісії, яких побільшало, не працюють на нього? Може якраз нині з'явився господар, що дбає? Не лише на % з ОВДП банку ж сидіти, треба якось і у ринку заробляти...З іншого боку, здається валютообмін можна робити без комісій, якщо не дуже поспішати, а ОЧ за кредитні (крім першого внеску) на моїй пам'яті ще за ІВК було платним. Може знайдете хоч якісь посилання на підтримку Ваших тез? Навіть, якщо й знайдете, хіба ж це не прибуток для банку?А зависокі % по депо за ІВК хіба не свідчать про проблеми в банку на той час? Вам треба обрати, за кого Ви більше переймаєтесь, за клієнтів, банк чи за ІВК. Бо в клієнта й банка різні, навіть протилежні, погляди на % по депо. А відсутність паперу може бути симптомом як грабіжництва, так і економії на витратах (хіба це не тотожне до ефективності явище?).Ну хоча б за ватанів могли б українською написати (я свідомо так і роблю вже певний час), були б більш переконливими. А націоналізація відбулась після листа того ж таки ІВК до НБУ, хоч мені той процес геть не подобався, як і більшовицькі методи загалом, проте він був неуникним в ситуції контри між ПП та ІВК.А дії у скрутний для країни час по відстоюванню суверенитету (що ситуативно збігалися з інтересами ІВК після його втрат у Криму) не дають індульгенцій, над законом піднімати не мають. Цікаво (не дай Боже такого направду) було б подивитися на дії ІВК, якби йому вигідно було б діяти накшталт Кернеса у гарячу добу. А спонсортство (якщо воно й було) доводить лише те, що ІВК завжди діє у своїх інтересах, збігалися вони з інтересами країни, ПП, чи ще когось, - спонсорував, розійшлися - може й ногу потиснути замість руки...Хіба оцепо-Вашому накраще?P.S. Не хтів нікого образити, доречі. Депо в Приваті мав, маю, й матиму надалі, принаймні допоки вони лишатимуться конкурентними. Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці? Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1797 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8259826082618262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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