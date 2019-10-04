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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:37
откусили кусок кредитного лимита на сумму пополнения 5к, утром пополнил....потратил, после обеда откусили 5к и карта ушла в овер
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:44
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:12
Може мені здалося, але щось не збігається у Вашому дописі.
Чому Ви вважаєте Приват наразі занедбаним? Хіба комісії, яких побільшало, не працюють на нього? Може якраз нині з'явився господар, що дбає? Не лише на % з ОВДП банку ж сидіти, треба якось і у ринку заробляти...
З іншого боку, здається валютообмін можна робити без комісій, якщо не дуже поспішати, а ОЧ за кредитні (крім першого внеску) на моїй пам'яті ще за ІВК було платним. Може знайдете хоч якісь посилання на підтримку Ваших тез? Навіть, якщо й знайдете, хіба ж це не прибуток для банку?
А зависокі % по депо за ІВК хіба не свідчать про проблеми в банку на той час? Вам треба обрати, за кого Ви більше переймаєтесь, за клієнтів, банк чи за ІВК. Бо в клієнта й банка різні, навіть протилежні, погляди на % по депо. А відсутність паперу може бути симптомом як грабіжництва, так і економії на витратах (хіба це не тотожне до ефективності явище?).
Ну хоча б за ватанів могли б українською написати (я свідомо так і роблю вже певний час), були б більш переконливими. А націоналізація відбулась після листа того ж таки ІВК до НБУ, хоч мені той процес геть не подобався, як і більшовицькі методи загалом, проте він був неуникним в ситуції контри між ПП та ІВК.
А дії у скрутний для країни час по відстоюванню суверенитету (що ситуативно збігалися з інтересами ІВК після його втрат у Криму) не дають індульгенцій, над законом піднімати не мають. Цікаво (не дай Боже такого направду) було б подивитися на дії ІВК, якби йому вигідно було б діяти накшталт Кернеса у гарячу добу. А спонсортство (якщо воно й було) доводить лише те, що ІВК завжди діє у своїх інтересах, збігалися вони з інтересами країни, ПП, чи ще когось, - спонсорував, розійшлися - може й ногу потиснути замість руки...
Хіба оце
P.S. Не хтів нікого образити, доречі. Депо в Приваті мав, маю, й матиму надалі, принаймні допоки вони лишатимуться конкурентними. Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 09:21
Re: Приватбанк
Прямо не подскажу, но тут в одной из веток чел писал, что его калькулятор показал за прошлый месяц цифру в 31%. Даже если грязными все равно выше 16%. Но правда это не классический депо. Но и у вас ведь 16% - не классические и "человек с улицы" за столько в привате тоже не откроет. Да и Ваши возможности ограничены размером вашей зп (или социальных выплат). И открыть скажем вклад на 3 месяца и на полгода у вас также не выйдет
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:53
Правда Ваша, людині з вулиці стільки не дадуть, проте й моя правда, бо наводив власний приклад. Не так вже й погано наразі в Приваті...
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:01
Re: Приватбанк
Це треба мати дві різні зарплатні КДВ в ПРиваті.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:09
Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші...
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:10
Знову ж таки "непогано саме вам та саме за ваших наявних умов". Більшості "пересічних" тут IMHO робити особливо нічого.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:12
Re: Приватбанк
Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася?
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