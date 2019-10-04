Додано: Суб 05 жов, 2019 09:12

Maksi2 написав: kreuz Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых.

diplomnet написав: ПриватБанк поключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

Это + Это по вашему ІВК по боку пустил сейчас приват? И именно он ввел все эти комиссии? От коммуналки до покупки валюты и оплаты частями за кредитные с комсой? Чтоб вы знали при нем был самый высокий % по депо и всего вышеперечисленного гoвна не было, а наоборот был сервис на уровне и в параше была туалетная бумага, не то что сейчас, национализаторы гройсманы стырили даже ее. Хотя многим ватникам не нравится что он отстоял Днепр, еще были и обвинения в спонсировании Майдана. Тогда получается что ІВК глупый и спонсировал большевиков отобравших у него банк или это просто, заговор носатых.Это +

Може мені здалося, але щось не збігається у Вашому дописі.Чому Ви вважаєте Приват наразі занедбаним? Хіба комісії, яких побільшало, не працюють на нього? Може якраз нині з'явився господар, що дбає? Не лише на % з ОВДП банку ж сидіти, треба якось і у ринку заробляти...З іншого боку, здається валютообмін можна робити без комісій, якщо не дуже поспішати, а ОЧ за кредитні (крім першого внеску) на моїй пам'яті ще за ІВК було платним. Може знайдете хоч якісь посилання на підтримку Ваших тез? Навіть, якщо й знайдете, хіба ж це не прибуток для банку?А зависокі % по депо за ІВК хіба не свідчать про проблеми в банку на той час? Вам треба обрати, за кого Ви більше переймаєтесь, за клієнтів, банк чи за ІВК. Бо в клієнта й банка різні, навіть протилежні, погляди на % по депо. А відсутність паперу може бути симптомом як грабіжництва, так і економії на витратах (хіба це не тотожне до ефективності явище?).Ну хоча б за ватанів могли б українською написати (я свідомо так і роблю вже певний час), були б більш переконливими. А націоналізація відбулась після листа того ж таки ІВК до НБУ, хоч мені той процес геть не подобався, як і більшовицькі методи загалом, проте він був неуникним в ситуції контри між ПП та ІВК.А дії у скрутний для країни час по відстоюванню суверенитету (що ситуативно збігалися з інтересами ІВК після його втрат у Криму) не дають індульгенцій, над законом піднімати не мають. Цікаво (не дай Боже такого направду) було б подивитися на дії ІВК, якби йому вигідно було б діяти накшталт Кернеса у гарячу добу. А спонсортство (якщо воно й було) доводить лише те, що ІВК завжди діє у своїх інтересах, збігалися вони з інтересами країни, ПП, чи ще когось, - спонсорував, розійшлися - може й ногу потиснути замість руки...Хіба оцепо-Вашому накраще?P.S. Не хтів нікого образити, доречі. Депо в Приваті мав, маю, й матиму надалі, принаймні допоки вони лишатимуться конкурентними. Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці?