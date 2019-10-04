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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:18
Re: Приватбанк
Та й пересічні так як ми з Вами дебет-кредит не рахують, їх комісії не хвилюють надто, з %-ного виміру вони їх у гривні переводять, на тому й заспокоюються. А таких більшість...
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25
Re: Приватбанк
Я писав про лояльність і вона в Сімі в певній мірі присутня і залежить від часу співпраці, оборотів та ін. В приваті за винятком того що при певній сумі депо тебе переведуть на бомже-голд "лояльність" припиняється. Ну може ще при пролонгації депо добавлять дещицю. І то лише в папері. На мій погляд проблеми Привата в його громіздкості та негнучкості. Хоча та ж Сіма теж доволі неповоротка втім змогла "народити" досить непогану "кишмиш-програму". Особисто себе я в Приваті бачу лише отримувачем переказів на картку (через розповсюдженість карт у пересічних) та відгодовувачем "поросятка". Бажав оформити "соціальну КДВ" для отримання виплат з недержавного пенсійного фонду (щоб на кшалт вашого мати можливість оформити безподатковий депо) - проте виявилось що на таку картку мають право лише учасники пенсійних фондів, що обслуговуються в Приваті - а мій не тут. Хоча здавалось - яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях . Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"!
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:36
Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:42
Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Поки що приват обслуговує Ненька Україна, всі імяреки скидаються на дохід банки.
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