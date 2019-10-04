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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8260826182628263 Додано: Суб 05 жов, 2019 10:18 Re: Приватбанк Та й пересічні так як ми з Вами дебет-кредит не рахують, їх комісії не хвилюють надто, з %-ного виміру вони їх у гривні переводять, на тому й заспокоюються. А таких більшість... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1802 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25 Re: Приватбанк kreuz написав: Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші... Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші... Я писав про лояльність і вона в Сімі в певній мірі присутня і залежить від часу співпраці, оборотів та ін. В приваті за винятком того що при певній сумі депо тебе переведуть на бомже-голд "лояльність" припиняється. Ну може ще при пролонгації депо добавлять дещицю. І то лише в папері. На мій погляд проблеми Привата в його громіздкості та негнучкості. Хоча та ж Сіма теж доволі неповоротка втім змогла "народити" досить непогану "кишмиш-програму". Особисто себе я в Приваті бачу лише отримувачем переказів на картку (через розповсюдженість карт у пересічних) та відгодовувачем "поросятка". Бажав оформити "соціальну КДВ" для отримання виплат з недержавного пенсійного фонду (щоб на кшалт вашого мати можливість оформити безподатковий депо) - проте виявилось що на таку картку мають право лише учасники пенсійних фондів, що обслуговуються в Приваті - а мій не тут. Хоча здавалось - яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях . Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"! Я писав про лояльність і вона в Сімі в певній мірі присутня і залежить від часу співпраці, оборотів та ін. В приваті за винятком того що при певній сумі депо тебе переведуть на бомже-голд "лояльність" припиняється. Ну може ще при пролонгації депо добавлять дещицю. І то лише в папері. На мій погляд проблеми Привата в його громіздкості та негнучкості. Хоча та ж Сіма теж доволі неповоротка втім змогла "народити" досить непогану "кишмиш-програму". Особисто себе я в Приваті бачу лише отримувачем переказів на картку (через розповсюдженість карт у пересічних) та відгодовувачем "поросятка". Бажав оформити "соціальну КДВ" для отримання виплат з недержавного пенсійного фонду (щоб на кшалт вашого мати можливість оформити безподатковий депо) - проте виявилось що на таку картку мають право лише учасники пенсійних фондів, що обслуговуються в Приваті - а мій не тут. Хоча здавалось - яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях. Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"! Flamingo

Повідомлень: 3080 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:36 kreuz написав: Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася? Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася?

Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади Flamingo

Повідомлень: 3080 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:42 Flamingo написав: kreuz написав: Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася? Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася?

Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади

Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.

Поки що приват обслуговує Ненька Україна, всі імяреки скидаються на дохід банки. Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.Поки що приват обслуговує Ненька Україна, всі імяреки скидаються на дохід банки. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29601 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1492 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8260826182628263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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