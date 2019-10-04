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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8261826282638264>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:18

Re: Приватбанк

Та й пересічні так як ми з Вами дебет-кредит не рахують, їх комісії не хвилюють надто, з %-ного виміру вони їх у гривні переводять, на тому й заспокоюються. А таких більшість...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші...
Я писав про лояльність і вона в Сімі в певній мірі присутня і залежить від часу співпраці, оборотів та ін. В приваті за винятком того що при певній сумі депо тебе переведуть на бомже-голд "лояльність" припиняється. Ну може ще при пролонгації депо добавлять дещицю. І то лише в папері. На мій погляд проблеми Привата в його громіздкості та негнучкості. Хоча та ж Сіма теж доволі неповоротка втім змогла "народити" досить непогану "кишмиш-програму". Особисто себе я в Приваті бачу лише отримувачем переказів на картку (через розповсюдженість карт у пересічних) та відгодовувачем "поросятка". Бажав оформити "соціальну КДВ" для отримання виплат з недержавного пенсійного фонду (щоб на кшалт вашого мати можливість оформити безподатковий депо) - проте виявилось що на таку картку мають право лише учасники пенсійних фондів, що обслуговуються в Приваті - а мій не тут. Хоча здавалось - яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях ;). Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:36

  kreuz написав:Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася?

Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:42

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Гадаєте ефективність банку не у приватну кишеню знизилася?

Мені важко оцінити ефективність до та після - дуже мало не заангажованої інформації. Втім якщо міркувати - реальні прибутки банк має на ОДВП - тобто для держави з цієї операції реальний результат "пшик". В 2016 було багато галасу, що впливав негативно, але я особисто не бачу особливих змін в якості роботи. Якщо повернутись у 2016 та дати працювати банку без "галасу" та без ОВДП - яким би він був зараз? Я не знаю. Але я і не впевен, що він би точно впав. як то пророкували. Просто дії двох панянок (Го та Ро) на мій погляд в ті часи були дуже не однозначні. Повторюсь - нам не дано знати багато важливої інформації без якої неможливо дати вірні оцінки дій як тодішньої так і нинішньої влади

Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Поки що приват обслуговує Ненька Україна, всі імяреки скидаються на дохід банки.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:01

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Вірно - але за різних власників кредити обслуговуються теж по різному. На жаль це об'єктивна реальність нашого сьогодення. Не оправдовуючи ІВК все ж не можу констатувати того факту, що за минулу "п'ятирічку" під "шумок" знищили і з десяток фінансово-стабільних та надійних банків. І це була робота Го+Ко.
З іншого боку - екс-топ-менеджери Привату за цей час довели, що вони були достатньо професійними фахівцями банківської справи і не зараз не можливо перевірити яким би був результат якби вони лишались на посадах
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:44

До менеджменту й справді менше питань, ніж до власників. Та й кредити обслуговують не дуже саме фірми власників...

А Го+Ко більшою мірою інструмент виконання волі По як на мене, аніж незалежні гравці. Хоч ринок за них став дещо чистішим, та й більш-менш ринкових банків багатсько постраждало. Така от діалектика життя-буття...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:57

  kreuz написав:Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці?

Де таке бачили? Заскріньте.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:07

  Maksi2 написав:
  kreuz написав:Може підкажете де наразі більше 16% чистими (близько 20% брудними) хоча б на 3 місяці?

Де таке бачили? Заскріньте.

Это так называемые "безналоговые" вклады - их могут открыть только владельцы социальных кдв (т.е. те кто получает на карту в привате свою зп, пенсию, пособие и т.п.).
Так что если вы не из их числа - вам скрин не понадобится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:08

  Flamingo написав:яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях ;). Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"!

Згоден. Я так само думаю. А про певні операції в лічку, якщо можна.
  Flamingo написав:Это так называемые "безналоговые" вклады - их могут открыть только владельцы социальных кдв (т.е. те кто получает на карту в привате свою зп, пенсию, пособие и т.п.).
Так что если вы не из их числа - вам скрин не понадобится

Тю, безналоговый депо - да, это кстати единственное что осталось у привата. Я не пенсионер. Поэтому я в пролете. Но если взять пенсию своего пенсионера, и обналичить ему налом или даже безналом, то такое прокатит. :wink:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 05 жов, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:13

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит.

Если пенс получает пенсию в привате - то прокатит. Только не переусердствуйте - поскольку депо официально будет принадлежать то по прежнему ему (хоть вы и отдали ему нал), а пенсы к сожалению со временем переходят в "мир иной", вот чтобы потом наследнички на вклад претензий не имели. ;)
Flamingo
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