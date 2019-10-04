Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25

kreuz написав: Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші... Нещодавно здається Ви писали про ЕКСІМ щось подібне, відносини з банками треба будувати, доречі як і будь-які інші...

Я писав про лояльність і вона в Сімі в певній мірі присутня і залежить від часу співпраці, оборотів та ін. В приваті за винятком того що при певній сумі депо тебе переведуть на бомже-голд "лояльність" припиняється. Ну може ще при пролонгації депо добавлять дещицю. І то лише в папері. На мій погляд проблеми Привата в його громіздкості та негнучкості. Хоча та ж Сіма теж доволі неповоротка втім змогла "народити" досить непогану "кишмиш-програму". Особисто себе я в Приваті бачу лише отримувачем переказів на картку (через розповсюдженість карт у пересічних) та відгодовувачем "поросятка". Бажав оформити "соціальну КДВ" для отримання виплат з недержавного пенсійного фонду (щоб на кшалт вашого мати можливість оформити безподатковий депо) - проте виявилось що на таку картку мають право лише учасники пенсійних фондів, що обслуговуються в Приваті - а мій не тут. Хоча здавалось - яка різниці - кошти то однакового призначення, але дзуськи. Проте визнаю - певний "ізюм" тут можуть мати отримувачі зарплат та соцаільних виплат, а також дехто зі "свиней" при певних операціях. Але іншим категоріям щоб заробити тут більш менш нормальну лояльність - думаю "шкурка вичинки не варта"!