Додано: Суб 05 жов, 2019 12:16
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Вірно - але за різних власників кредити обслуговуються теж по різному. На жаль це об'єктивна реальність нашого сьогодення. Не оправдовуючи ІВК все ж не можу констатувати того факту, що за минулу "п'ятирічку" під "шумок" знищили і з десяток фінансово-стабільних та надійних банків
. І це була робота Го+Ко.
З іншого боку - екс-топ-менеджери Привату за цей час довели, що вони були достатньо професійними фахівцями банківської справи і не зараз не можливо перевірити яким би був результат якби вони лишались на посадах
Може якісь перегини і були при введенні ТА, он ВБР по політичних мотивах зарізали...мабуть.
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