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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8261826282638264
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:14

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит.

Если пенс получает пенсию в привате - то прокатит. Только не переусердствуйте - поскольку депо официально будет принадлежать то по прежнему ему (хоть вы и отдали ему нал), а пенсы к сожалению со временем переходят в "мир иной", вот чтобы потом наследнички на вклад претензий не имели. ;)

Само собой, для этого в том же привате делается доверенность и/или завещание, ну или у нотариуса.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:16

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Вірно - але за різних власників кредити обслуговуються теж по різному. На жаль це об'єктивна реальність нашого сьогодення. Не оправдовуючи ІВК все ж не можу констатувати того факту, що за минулу "п'ятирічку" під "шумок" знищили і з десяток фінансово-стабільних та надійних банків. І це була робота Го+Ко.
З іншого боку - екс-топ-менеджери Привату за цей час довели, що вони були достатньо професійними фахівцями банківської справи і не зараз не можливо перевірити яким би був результат якби вони лишались на посадах

Може якісь перегини і були при введенні ТА, он ВБР по політичних мотивах зарізали...мабуть.
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