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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:14
Flamingo написав: Maksi2 написав:
Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит.
Если пенс получает пенсию в привате - то прокатит. Только не переусердствуйте - поскольку депо официально будет принадлежать то по прежнему ему (хоть вы и отдали ему нал), а пенсы к сожалению со временем переходят в "мир иной", вот чтобы потом наследнички на вклад претензий не имели.
Само собой, для этого в том же привате делается доверенность и/или завещание, ну или у нотариуса.
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Maksi2
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:16
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент кредитів обслуговується така й ефективність.
Вірно - але за різних власників кредити обслуговуються теж по різному. На жаль це об'єктивна реальність нашого сьогодення. Не оправдовуючи ІВК все ж не можу констатувати того факту, що за минулу "п'ятирічку" під "шумок" знищили і з десяток фінансово-стабільних та надійних банків
. І це була робота Го+Ко.
З іншого боку - екс-топ-менеджери Привату за цей час довели, що вони були достатньо професійними фахівцями банківської справи і не зараз не можливо перевірити яким би був результат якби вони лишались на посадах
Може якісь перегини і були при введенні ТА, он ВБР по політичних мотивах зарізали...мабуть.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:24
Maksi2 написав: Flamingo написав: Maksi2 написав:
Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит.
Если пенс получает пенсию в привате - то прокатит. Только не переусердствуйте - поскольку депо официально будет принадлежать то по прежнему ему (хоть вы и отдали ему нал), а пенсы к сожалению со временем переходят в "мир иной", вот чтобы потом наследнички на вклад претензий не имели.
Само собой, для этого в том же привате делается доверенность и/или завещание, ну или у нотариуса.
Никакое завещание в Привате не делается, доверенность утрачивает силу сразу же, в связи со смертью доверителя. Снять можно и после смерти, зная пароль к Приват24, но это мошенничество. По завещанию ждать полгода, и обойти лиц, имеющих обязательную долю в наследстве, никак не получится.
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wig
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:47
Maksi2 написав: Flamingo написав:
Это так называемые "безналоговые" вклады - их могут открыть только владельцы социальных кдв (т.е. те кто получает на карту в привате свою зп, пенсию, пособие и т.п.).
Так что если вы не из их числа - вам скрин не понадобится
Тю, безналоговый депо - да, это кстати единственное что осталось у привата. Я не пенсионер. Поэтому я в пролете. Но если взять пенсию своего пенсионера, и обналичить ему налом или даже безналом, то такое прокатит.
А що зарплату вже ніхто не отримує і не допускає думки, що є люди які її отримують і можуть також скористатись "безподатковим"?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:36
Уже около месяца не списываются платежи по рассрочкам.
Это только у меня или у всех так?
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