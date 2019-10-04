Flamingo написав:

Maksi2 написав: Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит. Но если взять пенсию - пенсионера, и обналичить ему налом, то прокатит.

Если пенс получает пенсию в привате - то прокатит. Только не переусердствуйте - поскольку депо официально будет принадлежать то по прежнему ему (хоть вы и отдали ему нал), а пенсы к сожалению со временем переходят в "мир иной", вот чтобы потом наследнички на вклад претензий не имели.