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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:35
Re: Приватбанк
Завещания в привате всегда были, хоть вы ими и не пользовались. Сейчас даже в договоре на депо пищут так: "складено заповідальне розпорядження на такого то", а вы уже как хотите так его и растолковывайте. Мне же хватит одной этой строчки, потому что я единственный наследник. А иначе я бы пошел к нотариусу, если бы у меня были конкуренты.
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