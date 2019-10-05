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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8262826382648265
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:35

Re: Приватбанк

Завещания в привате всегда были, хоть вы ими и не пользовались. Сейчас даже в договоре на депо пищут так: "складено заповідальне розпорядження на такого то", а вы уже как хотите так его и растолковывайте. Мне же хватит одной этой строчки, потому что я единственный наследник. А иначе я бы пошел к нотариусу, если бы у меня были конкуренты.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:16

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Вы в принципе ставите не правильный вопрос. А правильный вопрос в том чтобы ВСЕ ВКЛАДЫ СТАЛИ НЕОБЛАГАЕМЫМИ КРОЛЯЧЬИМИ НАЛОГАМИ. Или вы хотите чтобы все перевели свои зарплату в приват? Может чтобы ещё и жили "на одну зарплату"?


Тут можна хотіти, щоб взагалі ніяких податків не було, або так пару грн. для бажаючих самоствердитись, а ще щоб всім був гарантований дохід в еквіваленті пару тис. євро. І щоб прожити можна було не на одну зарплату, а на невелику її частину. Але ж нема такого і не намічається.
А по пенсам всілякі ситуації бувають, я в 14 р. зіткнувся з низкою банків які в кінці кінців збанкрутували, як власне фактично і приват, так в кожному бачив по декілька пар таких божих одуванчиків пенсів, що і дід і баба кожен мали під фондову зав'язку, а то і більше неї, та й поки банки ще не визнали банкрутами ходили і отримували по пару сотень грн. на добу або і не отримували своїх вкладів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:55

Работница отделения Привата, когда я оформлял депозит на отца, на вопрос, можно ли вписать в договор меня как наследника этого вклада, сказала - что она впишет, не вопрос, но "данная запись является филькиной грамотой и полной юридической силы эта запись в договоре не несет" (конец цитаты). И у меня создалось впечатление, что в каком-то смысле она права.

Сказала, что если хотите, чтобы всё было законно - делайте через нотариуса. Вот так.
GRooVal
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