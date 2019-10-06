GRooVal написав:Работница отделения Привата, когда я оформлял депозит на отца, на вопрос, можно ли вписать в договор меня как наследника этого вклада, сказала - что она впишет, не вопрос, но "данная запись является филькиной грамотой и полной юридической силы эта запись в договоре не несет" (конец цитаты). И у меня создалось впечатление, что в каком-то смысле она права.
Сказала, что если хотите, чтобы всё было законно - делайте через нотариуса. Вот так.
Так и отзывов на ветке было полно, от тех, кто уже сталкивался с печальной необходимостью. Никакие левые приписки к договору ничего не ускоряют. Полгода - и точка, согласно общему порядку наследования.
В в свое время были оформлены доверенности на вклады по смс. Так случилось , что матери не стало. По окончании депо, получил все еврики в кассе по своему паспорту и с кодовой фразой у меня доверенность по смс. Вопросов в кассе не возникало, пусть это и не совсем законно.
Очевидно, що це стало можливим тому, що банк не знав про смерть у протилежному випадку довіреність би не допомогла.