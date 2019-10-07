GRooVal написав:

Работница отделения Привата, когда я оформлял депозит на отца, на вопрос, можно ли вписать в договор меня как наследника этого вклада, сказала - что она впишет, не вопрос, но "данная запись является филькиной грамотой и полной юридической силы эта запись в договоре не несет" (конец цитаты). И у меня создалось впечатление, что в каком-то смысле она права.Сказала, что если хотите, чтобы всё было законно - делайте через нотариуса. Вот так.