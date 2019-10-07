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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8263826482658266
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:38

  pavyak написав:
  wig написав:
  GRooVal написав:Работница отделения Привата, когда я оформлял депозит на отца, на вопрос, можно ли вписать в договор меня как наследника этого вклада, сказала - что она впишет, не вопрос, но "данная запись является филькиной грамотой и полной юридической силы эта запись в договоре не несет" (конец цитаты). И у меня создалось впечатление, что в каком-то смысле она права.

Сказала, что если хотите, чтобы всё было законно - делайте через нотариуса. Вот так.

Так и отзывов на ветке было полно, от тех, кто уже сталкивался с печальной необходимостью. Никакие левые приписки к договору ничего не ускоряют. Полгода - и точка, согласно общему порядку наследования.

В в свое время были оформлены доверенности на вклады по смс. Так случилось , что матери не стало. По окончании депо, получил все еврики в кассе по своему паспорту и с кодовой фразой у меня доверенность по смс. Вопросов в кассе не возникало, пусть это и не совсем законно.

Очевидно, що це стало можливим тому, що банк не знав про смерть у протилежному випадку довіреність би не допомогла.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40

Коллеги, напомните, если платить универсальной картой на Укрпочте, то из грейса вылетаешь, или нет?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:49

  Driver написав:Коллеги, напомните, если платить универсальной картой на Укрпочте, то из грейса вылетаешь, или нет?

Я платил не Уни, а картой другого банка.Должно быть норм.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:50

Driver у привата все операции входят в грейс
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:32

Кассандра

Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:59

Kevin ну вопрос был про грейс вообще то :roll: по сабжу не скажу точно - я наложку не оплачивала картой никогда. Полагаю, имеет смысл подождать, пока не отпишутся те, кто имел такой опыт
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:19

Re: Приватбанк

  Kevin написав:Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?
В теории — покупка. Но инфы как бы по этому поводу мало. :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:43

  pavyak написав:В в свое время были оформлены доверенности на вклады по смс. Так случилось , что матери не стало. По окончании депо, получил все еврики в кассе по своему паспорту и с кодовой фразой у меня доверенность по смс. Вопросов в кассе не возникало, пусть это и не совсем законно.

Про мошеннические способы я тоже писал. Можно через Приват24 перевести, если знать пароль, или просто с карты умершего в кассе или банкомате. Но чем это закончится, особенно если есть другие наследники.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 05:13

Re: Приватбанк

  wig написав:Но чем это закончится, особенно если есть другие наследники.


Ничем. Нужно первым встать , надеть тапки и открыть спадкову справу на себя.
2. Сьем идет законными способами с применением паролей и кодов, которые были известны только владельцу . Если все ОК - Приват умывает руки, и ВСЕ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:03

  Goodman написав:
  wig написав:Но чем это закончится, особенно если есть другие наследники.


Ничем. Нужно первым встать , надеть тапки и открыть спадкову справу на себя.
2. Сьем идет законными способами с применением паролей и кодов, которые были известны только владельцу . Если все ОК - Приват умывает руки, и ВСЕ.

1. У того кто первый встал, надел тапки и не "открыл на себя" а первым заявил о праве на наследство, перед другими наследниками есть только одно маленькое преимущество - он открыл наследственное дело там где ему удобно (но по месту жительства наследодателя). Другим же желающим придется искать именно этого нотариуса и у него заявлять о своих правах на наследство. Но законно получить права собственности на наследство вы сможете не раньше чем через 6 месяцев.
2.получение средств, которые вам не принадлежат по закону, вряд ли можно назвать законным :mrgreen:
Kalgan
 
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