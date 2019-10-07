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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8264826582668267
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:45

  Kevin написав:Кассандра

Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?

А банкой платил с кредитных наложку. Комиссии не было. Прошло как почтовые услуги.
andreyiskra
 
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