А банкой платил с кредитных наложку. Комиссии не было. Прошло как почтовые услуги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:45
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23
Kalgan
Конечно более законно когда Приват пол года на халяву пользуется деньгами, а нотариус имеет свой кусок. Я ведь не говорю об утаивании полученных денег от других наследников. Тут мы и без нотариуса в состоянии разобраться. Вот зависли фантики уже почти 30 лет в ощаде и за их переоформление нотариус берет с вас живые деньги по сумме превышающей те фантики. Но для Вас закон соблюдён. Я не кого не уговаривал нарушать закон. Был вопрос и на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:52
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:05
Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:09
Зеленый министр диджитализации обещал, что в течение полугода будет гармонизация всех реестров, чтобы все данные по персоне отовсюду можно было посмотреть одним кликом мышки, в том числе упоминал, что в гармонизацию войдет и реестр умерших.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 05:24
Re: Приватбанк
Читая текст доверенности, нужно осознавать - деньги уже не твои.
Деньги проще простого потратить и их уже нет, что не скажешь о недвижимости и транспорте. Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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