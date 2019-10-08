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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8264826582668267
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:45

  Kevin написав:Кассандра

Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?

А банкой платил с кредитных наложку. Комиссии не было. Прошло как почтовые услуги.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23

Kalgan
Конечно более законно когда Приват пол года на халяву пользуется деньгами, а нотариус имеет свой кусок. Я ведь не говорю об утаивании полученных денег от других наследников. Тут мы и без нотариуса в состоянии разобраться. Вот зависли фантики уже почти 30 лет в ощаде и за их переоформление нотариус берет с вас живые деньги по сумме превышающей те фантики. Но для Вас закон соблюдён. Я не кого не уговаривал нарушать закон. Был вопрос и на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:52

  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:05

  Maksi2 написав:
  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.

Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:09

  ruvex написав:
  Maksi2 написав:
  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.

Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.


Зеленый министр диджитализации обещал, что в течение полугода будет гармонизация всех реестров, чтобы все данные по персоне отовсюду можно было посмотреть одним кликом мышки, в том числе упоминал, что в гармонизацию войдет и реестр умерших.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 05:24

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:2.получение средств, которые вам не принадлежат по закону, вряд ли можно назвать законным


Читая текст доверенности, нужно осознавать - деньги уже не твои.
Деньги проще простого потратить и их уже нет, что не скажешь о недвижимости и транспорте. Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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