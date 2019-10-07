Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23

Kalgan

Конечно более законно когда Приват пол года на халяву пользуется деньгами, а нотариус имеет свой кусок. Я ведь не говорю об утаивании полученных денег от других наследников. Тут мы и без нотариуса в состоянии разобраться. Вот зависли фантики уже почти 30 лет в ощаде и за их переоформление нотариус берет с вас живые деньги по сумме превышающей те фантики. Но для Вас закон соблюдён. Я не кого не уговаривал нарушать закон. Был вопрос и на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.