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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:45

  Kevin написав:Кассандра

Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?

А банкой платил с кредитных наложку. Комиссии не было. Прошло как почтовые услуги.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23

Kalgan
Конечно более законно когда Приват пол года на халяву пользуется деньгами, а нотариус имеет свой кусок. Я ведь не говорю об утаивании полученных денег от других наследников. Тут мы и без нотариуса в состоянии разобраться. Вот зависли фантики уже почти 30 лет в ощаде и за их переоформление нотариус берет с вас живые деньги по сумме превышающей те фантики. Но для Вас закон соблюдён. Я не кого не уговаривал нарушать закон. Был вопрос и на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:52

  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:05

  Maksi2 написав:
  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.

Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:09

  ruvex написав:
  Maksi2 написав:
  pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.

Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.

Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.


Зеленый министр диджитализации обещал, что в течение полугода будет гармонизация всех реестров, чтобы все данные по персоне отовсюду можно было посмотреть одним кликом мышки, в том числе упоминал, что в гармонизацию войдет и реестр умерших.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 05:24

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:2.получение средств, которые вам не принадлежат по закону, вряд ли можно назвать законным


Читая текст доверенности, нужно осознавать - деньги уже не твои.
Деньги проще простого потратить и их уже нет, что не скажешь о недвижимости и транспорте. Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:34

  Goodman написав: Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....


Как вы себе физически представляете ту перепись?
Будут по домам ходить каждого человека что ли опрашивать?
При союзе такое еще прокатило бы. А нынче это утопия все.
Есть куча реестров сейчас налоговые, пенсионные, паспортные и т.д.
Привести их в одно целое вот и все что нужно.
А все эти переписи имхо выброшенные деньги на ветер.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:39

В "ПриватБанке" заявили об абсолютном рекорде по прибыли для всей банковской системы Украины
Чистый комиссионный доход "ПриватБанка" за девять месяцев 2019 года составил 13,3 млрд грн, чистый процентный доход – 14,7 млрд грн.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/money/v-pri ... 33936.html
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:33

  Aps написав:
  Goodman написав: Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....


Как вы себе физически представляете ту перепись?
Будут по домам ходить каждого человека что ли опрашивать?
При союзе такое еще прокатило бы. А нынче это утопия все.
Есть куча реестров сейчас налоговые, пенсионные, паспортные и т.д.
Привести их в одно целое вот и все что нужно.
А все эти переписи имхо выброшенные деньги на ветер.


Чи поможе перепис виявити мертві душі? Навряд. Насправді перепис це не стільки порахувати, але купа всякої соціології:
Переписний лист затверджували на спільному засіданні президії академії та колегії Держкомстату. Було, наприклад, безліч запитань щодо переліку етнічної належності. Зараз там понад 100 можливостей.

Важливі запитання про джерела засобів існування, і яке з них основне. У регістрі ДФС — тільки легальні доходи.

— Думаєте, люди в цьому зізнаються?

— Їх за списком запитуватимуть про джерела доходу. І попросять назвати основний. У чому проблема?

— Що це дасть?

— Ми зрозуміємо, за що люди живуть. І в якому регіоні як.

Далі дуже важливо зрозуміти умови життя, рівень освіти. Ми кажемо, що хочемо робити якусь економіку, наприклад знань чи IT. Але при цьому не розуміємо, який у країні рівень освіти.

І критично важлива інформація — це ситуація по регіонах. Тут регістри не допоможуть.

Наприклад, важливо зрозуміти, що відбувається на територіях біля лінії розмежування. У Донецькій області в грудні 2018 року там проживало 600 тисяч ВПО. У Луганській області — 300 тисяч. Я дивилася карти. Де вони там помістилися? https://dt.ua/interview/yak-ne-zavaliti ... 4153_.html


Как унаследовать депозит в банке - 07.10.2019 https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... it_v_banke

Взагалі для банків існуюча процедура з піврічною заморозкою вкладів покійних приємний бонус.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:26

Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?
+50грн !
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greenozon
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