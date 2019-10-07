Kalgan Конечно более законно когда Приват пол года на халяву пользуется деньгами, а нотариус имеет свой кусок. Я ведь не говорю об утаивании полученных денег от других наследников. Тут мы и без нотариуса в состоянии разобраться. Вот зависли фантики уже почти 30 лет в ощаде и за их переоформление нотариус берет с вас живые деньги по сумме превышающей те фантики. Но для Вас закон соблюдён. Я не кого не уговаривал нарушать закон. Был вопрос и на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.
pavyak написав:Kalganи на него я дал ответ, возможно на сейчас уже устарелый.
Тоже так подумал, все меняется, не удивлюсь что уже есть или появится реестр умерших, в которое банки пхают свое свинное рыло каждый день.
Реестр умерших существует, ведется аналогично реестру ИНН у фискалов.
Зеленый министр диджитализации обещал, что в течение полугода будет гармонизация всех реестров, чтобы все данные по персоне отовсюду можно было посмотреть одним кликом мышки, в том числе упоминал, что в гармонизацию войдет и реестр умерших.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kalgan написав:2.получение средств, которые вам не принадлежат по закону, вряд ли можно назвать законным
Читая текст доверенности, нужно осознавать - деньги уже не твои. Деньги проще простого потратить и их уже нет, что не скажешь о недвижимости и транспорте. Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman написав: Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Как вы себе физически представляете ту перепись? Будут по домам ходить каждого человека что ли опрашивать? При союзе такое еще прокатило бы. А нынче это утопия все. Есть куча реестров сейчас налоговые, пенсионные, паспортные и т.д. Привести их в одно целое вот и все что нужно. А все эти переписи имхо выброшенные деньги на ветер.
В "ПриватБанке" заявили об абсолютном рекорде по прибыли для всей банковской системы Украины Чистый комиссионный доход "ПриватБанка" за девять месяцев 2019 года составил 13,3 млрд грн, чистый процентный доход – 14,7 млрд грн. Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/money/v-pri ... 33936.html
Goodman написав: Вот будет перепись населения - для власти будет много открытий, сколько мертвых душ.....
Как вы себе физически представляете ту перепись? Будут по домам ходить каждого человека что ли опрашивать? При союзе такое еще прокатило бы. А нынче это утопия все. Есть куча реестров сейчас налоговые, пенсионные, паспортные и т.д. Привести их в одно целое вот и все что нужно. А все эти переписи имхо выброшенные деньги на ветер.
Чи поможе перепис виявити мертві душі? Навряд. Насправді перепис це не стільки порахувати, але купа всякої соціології:
Переписний лист затверджували на спільному засіданні президії академії та колегії Держкомстату. Було, наприклад, безліч запитань щодо переліку етнічної належності. Зараз там понад 100 можливостей.
Важливі запитання про джерела засобів існування, і яке з них основне. У регістрі ДФС — тільки легальні доходи.
— Думаєте, люди в цьому зізнаються?
— Їх за списком запитуватимуть про джерела доходу. І попросять назвати основний. У чому проблема?
— Що це дасть?
— Ми зрозуміємо, за що люди живуть. І в якому регіоні як.
Далі дуже важливо зрозуміти умови життя, рівень освіти. Ми кажемо, що хочемо робити якусь економіку, наприклад знань чи IT. Але при цьому не розуміємо, який у країні рівень освіти.
І критично важлива інформація — це ситуація по регіонах. Тут регістри не допоможуть.
Наприклад, важливо зрозуміти, що відбувається на територіях біля лінії розмежування. У Донецькій області в грудні 2018 року там проживало 600 тисяч ВПО. У Луганській області — 300 тисяч. Я дивилася карти. Де вони там помістилися? https://dt.ua/interview/yak-ne-zavaliti ... 4153_.html