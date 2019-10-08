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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:41

  greenozon написав:Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?

Список -- ведут. Пидставой чек не есть -- так как в нем, банально, отсутствует серийный номер выданной банкноты.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:51

_hunter
у вас є досвід такого кейсу?
який алгоритм дії підкажіть будь ласка
вперше з таким стикаюсь..
купюра 100% із ПБ. Не було часу розглядати зранку усю пачку, спішив по справах.
на машинці звірив суму і пішов по справах.
+50грн !
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