Список -- ведут. Пидставой чек не есть -- так как в нем, банально, отсутствует серийный номер выданной банкноты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:41
Список -- ведут. Пидставой чек не есть -- так как в нем, банально, отсутствует серийный номер выданной банкноты.
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:51
_hunter
у вас є досвід такого кейсу?
який алгоритм дії підкажіть будь ласка
вперше з таким стикаюсь..
купюра 100% із ПБ. Не було часу розглядати зранку усю пачку, спішив по справах.
на машинці звірив суму і пішов по справах.
+50грн !
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