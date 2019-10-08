Додано: Сер 09 жов, 2019 20:04

greenozon написав: Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)

ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..



цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію? Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?

В Привате это нормальная практика. А как ещё избавляться от поношенных купюр всунутых в терминал? Причём менять в кассе отказываются, типа больше долларов нет.У меня простой способ возвращения потрёпанных, старых или грибковых купюр. После того как кассир отказывается поменять купюру, не отходя от кассы в приложении "Мои вклады" делаю пополнение Приватвклада наличными на сумму купюр которые меня не устраивают. После этого возвращаю весь мотлох обратно в кассу. Они б и рады не принять, но не могут, ведь сами только что выдали. Потом делаю заказ на следующий день. Раз таким образом вернул 50% заказанной валюты. Обычно в следующий раз все купюры новые, зелёного цвета.