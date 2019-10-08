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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:41

  greenozon написав:Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?

Список -- ведут. Пидставой чек не есть -- так как в нем, банально, отсутствует серийный номер выданной банкноты.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:51

_hunter
у вас є досвід такого кейсу?
який алгоритм дії підкажіть будь ласка
вперше з таким стикаюсь..
купюра 100% із ПБ. Не було часу розглядати зранку усю пачку, спішив по справах.
на машинці звірив суму і пішов по справах.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:46

  _hunter написав:
  greenozon написав:Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?

Список -- ведут. Пидставой чек не есть -- так как в нем, банально, отсутствует серийный номер выданной банкноты.

Список ведут чего? Выданых банкнот? Бред. Когда-то Стельмах хотел вести учет перемещений всех 500 грн. банкнот. Даже обязал написать программу куда бы заносились все номера выданных банкнот учреждениями НБУ. Предполагалось что когда они будут возвращаться в НБУ их опять будут вносить в ту же программу. На первом этапе все шло нормально (пока пачки из БМД шли с номерами подряд). Но когда банкноты стали возвращаться в НБУ работа двух крупных облуправлений НБУ застопорилась и через месяц после начала данного проекта его закрыли.
В тех банках, где мне приходилось сталкиваться с организацией кассовой работы перепись номеров банкнот никогда номера банкнот не переписывали (исключения - меченные банкноты например с надписью "взятка" - но это была тема с правоохранителями).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:51

  greenozon написав:_hunter
у вас є досвід такого кейсу?
який алгоритм дії підкажіть будь ласка
вперше з таким стикаюсь..
купюра 100% із ПБ. Не було часу розглядати зранку усю пачку, спішив по справах.
на машинці звірив суму і пішов по справах.

В инструкции НБУ есть такой пункт, который видел висящий на многих кассовых узлах: "Претензии не принимаются в случае если банкноты не были пересчитаны получателем в присутствии кассового сотрудника". К сожалению в данной ситуации Вам вряд ли получится что либо доказать. Если ест возможность - попытайтесь "спихнуть" банкноту где-нибудь за границей - мне это удавалось, поскольку в очень многих странах не так щепетильно относятся к "качеству" баксов как в "неньке". Но есть страны еще маразматичнее
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:56

Re: Приватбанк

  Aps написав:Есть куча реестров сейчас налоговые, пенсионные, паспортные и т.д.
Привести их в одно целое вот и все что нужно.


Вот и приведите - человек умер , но о смерти не заявлено и тело прикопано под грушей.
Карточка пенсионная в Привате на 5 лет. Пенс фон исправно платит пенсию, через банкомат каждый месяц идет сьем - карта "активна" . Умерший не Фоп. Все.
Что приведение Вам даст? Сводите 100500 баз . А выцепит мертвую душу только перепись.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:59

Re: Приватбанк

  greenozon написав:Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?


У меня было гнилое дело. когда в вакууме 200к не довложили купюру 200 грн.
Помогло то, что вакуум пересчитывали в другом банке и сразу "по родственным" связям наехали на банк. который выдал тот голимый вакуум. 200 тку вернули с глубочайшими извинениями. Можете использовать схему.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:04

  greenozon написав:Хто підкаже - якщо ПБ в замовленні видав погану купюру (100$)
ТСО не беруть, можна апелювати на заміну в касі? Чек про видачу є, але чи він є підставою..

цікавить власне чи веде банк якийсь облік замовлених наперед купюр чи я собі щось мрію?

В Привате это нормальная практика. А как ещё избавляться от поношенных купюр всунутых в терминал? Причём менять в кассе отказываются, типа больше долларов нет.
У меня простой способ возвращения потрёпанных, старых или грибковых купюр. После того как кассир отказывается поменять купюру, не отходя от кассы в приложении "Мои вклады" делаю пополнение Приватвклада наличными на сумму купюр которые меня не устраивают. После этого возвращаю весь мотлох обратно в кассу. Они б и рады не принять, но не могут, ведь сами только что выдали. Потом делаю заказ на следующий день. Раз таким образом вернул 50% заказанной валюты. Обычно в следующий раз все купюры новые, зелёного цвета.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 09 жов, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

  greenozon написав:_hunter
у вас є досвід такого кейсу?
який алгоритм дії підкажіть будь ласка
вперше з таким стикаюсь..
купюра 100% із ПБ. Не було часу розглядати зранку усю пачку, спішив по справах.
на машинці звірив суму і пішов по справах.

Співчуваю :(
Підробку на дотик чи візуально можна визначити?
Якщо ні то завжди можна десь втюхати.
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