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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8266826782688269
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12

Re: Приватбанк

Goodman написав:
  freeze написав:Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.


по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.


А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:14

Re: Приватбанк

Goodman написав: Вот и приведите - человек умер , но о смерти не заявлено и тело прикопано под грушей.
Карточка пенсионная в Привате на 5 лет. Пенс фон исправно платит пенсию, через банкомат каждый месяц идет сьем - карта "активна" . Умерший не Фоп. Все.
Что приведение Вам даст? Сводите 100500 баз . А выцепит мертвую душу только перепись.


Весьма наивно полагать что перепись выявит такое. Да и это ничтожный % населения и для основной цели значения не имеет.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

  freeze написав:
Goodman написав:
  freeze написав:Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.


по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.


А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.

В том банке где работал я - 1 год, причем чтобы не "перезаписалось" ежемесячно инфа сбрасывалась на другой носитель.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:43

Re: Приватбанк

  freeze написав:А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.


При мне было - не менее 4-5 фоток на одно обслуживание карты , потом тупо фоткает через определенный интервал. Ну и не забываем, что имена там датавремя , что тоже кушает место на диске. Думается мне - ДО МИСЯЦЯ в лучшем случае.
На каждом системнике подымается фтр сервер , пароль универсален для всех банкоматов. Если доступы не порезаны ( или есть системник с виндой в корпоративной сети) можно зайти и посмотреть любой банкомат в своей сетке.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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