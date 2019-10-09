|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12
Goodman написав: freeze написав:
Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.
по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.
А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13071
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3702 раз.
- Подякували: 5400 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:14
Goodman написав: Вот и приведите - человек умер , но о смерти не заявлено и тело прикопано под грушей.
Карточка пенсионная в Привате на 5 лет. Пенс фон исправно платит пенсию, через банкомат каждый месяц идет сьем - карта "активна" . Умерший не Фоп. Все.
Что приведение Вам даст? Сводите 100500 баз . А выцепит мертвую душу только перепись.
Весьма наивно полагать что перепись выявит такое. Да и это ничтожный % населения и для основной цели значения не имеет.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2871
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41
freeze написав: Goodman написав: freeze написав:
Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.
по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.
А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.
В том банке где работал я - 1 год, причем чтобы не "перезаписалось" ежемесячно инфа сбрасывалась на другой носитель.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3103
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:43
freeze написав:
А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.
При мне было - не менее 4-5 фоток на одно обслуживание карты , потом тупо фоткает через определенный интервал. Ну и не забываем, что имена там датавремя , что тоже кушает место на диске. Думается мне - ДО МИСЯЦЯ в лучшем случае.
На каждом системнике подымается фтр сервер , пароль универсален для всех банкоматов. Если доступы не порезаны ( или есть системник с виндой в корпоративной сети) можно зайти и посмотреть любой банкомат в своей сетке.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3063
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|