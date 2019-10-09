Додано: Чет 10 жов, 2019 10:25

Зеленский заявил, что в вопросе "ПриватБанка" он будет защищать только интересы Украины.



Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.



Журналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".



"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил президент.