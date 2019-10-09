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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8266826782688269
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:12

Re: Приватбанк

Goodman написав:
  freeze написав:Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.


по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.


А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:14

Re: Приватбанк

Goodman написав: Вот и приведите - человек умер , но о смерти не заявлено и тело прикопано под грушей.
Карточка пенсионная в Привате на 5 лет. Пенс фон исправно платит пенсию, через банкомат каждый месяц идет сьем - карта "активна" . Умерший не Фоп. Все.
Что приведение Вам даст? Сводите 100500 баз . А выцепит мертвую душу только перепись.


Весьма наивно полагать что перепись выявит такое. Да и это ничтожный % населения и для основной цели значения не имеет.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

  freeze написав:
Goodman написав:
  freeze написав:Главное в этой ситуации у банкомата кепку налепить на нос и солнезащитные очки на все лицо. Кто снял пенсию, покойный, реинкарнация.


по опыту работы в ПБ - стоит там обычный системник, может уже и лохматых годов и винт у него нерезиновый. фоткать фоткается но долго не храниться - перезаписывается поверху.


А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.

В том банке где работал я - 1 год, причем чтобы не "перезаписалось" ежемесячно инфа сбрасывалась на другой носитель.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:43

Re: Приватбанк

  freeze написав:А сколько хранится примерно?
Как говорится для общего развития, чтобы знать.


При мне было - не менее 4-5 фоток на одно обслуживание карты , потом тупо фоткает через определенный интервал. Ну и не забываем, что имена там датавремя , что тоже кушает место на диске. Думается мне - ДО МИСЯЦЯ в лучшем случае.
На каждом системнике подымается фтр сервер , пароль универсален для всех банкоматов. Если доступы не порезаны ( или есть системник с виндой в корпоративной сети) можно зайти и посмотреть любой банкомат в своей сетке.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:03

  Goodman написав:Ну и не забываем, что имена там датавремя , что тоже кушает место на диске

Улыбнуло
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:09

Re: Приватбанк

А еще отформатирован он кластером в 4КБ - из-за округления размера всех фото вообще до пол месяца граничный срок хранения выходит.

(нет)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:25

В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зе

Зеленский заявил, что в вопросе "ПриватБанка" он будет защищать только интересы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Журналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".

"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил президент.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28

Прибыль ПриватБанка побила исторический рекорд

9 октября, 14:39



Ни одно финучреждение в Украине еще не показывало такой финансовый результат

По результатам работы девяти месяцев 2019 года государственный ПриватБанк увеличил чистую прибыль до 27,4 млрд гривен. Такие данные официально обнародовала пресс-служба финучреждения. При этом еще в 2017 году ПриватБанк был самым убыточным среди банков Украины.

Отмечается, что показатель за январь-сентябрь 2019 года стал новым абсолютным рекордом как для ПриватБанка, так и всей банковской системы Украины.

"Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за девять месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен", – говорится в сообщении.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:35

diplomnet
Естественно - так доить лохов...

Поражаюсь вашему фанатизму. :?
Vorlon
 
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