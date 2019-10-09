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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8267826882698270
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:29

  Vorlon написав:diplomnet
Естественно - так доить лохов...

Поражаюсь вашему фанатизму. :?

Иногда поражаюсь вашей упорности, если не сказать упоротости в теме привата. Проедтесь по ближайшим призапорожским городкам. Зачастую Приват там единственный адекватный банк.

Отчасти это и причина его национализации.

Вот пример - Марганец, Днепропетровская область.
Остался Приват и Ощад. И всё.

И народ зачастую не парится теми 0.5% которыми приват обложил почти всё.
Он взамен дает нормальный сервис и доступ к живым людям в отделении для решения вопросов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:45

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Приват и Ощад.

Теж знаю в західному регіоні території де лише приват і ощад.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:21

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Приват и Ощад.

Теж знаю в західному регіоні території де лише приват і ощад.

Абсолютно точно. У нас в областном центре 35-40% банков о которых ведется речь на "байках" и в помине уже нет.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:51

Re: Приватбанк / Фотки с банкомата

  Slx написав:А еще отформатирован он кластером в 4КБ - из-за округления размера всех фото вообще до пол месяца граничный срок хранения выходит.


Ваша правда, вот нашел в закромах "память" . О размерах можно судить по картинке.
Набор операций стандартный - Вставил, баланс, выдача, главное меню, до побачення.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:Отмечается, что показатель за январь-сентябрь 2019 года стал новым абсолютным рекордом как для ПриватБанка, так и всей банковской системы Украины.

"Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за девять месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен"
Вот молодцы ,умеют работать когда захотят. И это даже не смотря на то ,что уже несколько месяцев занимает лидирующую позицию среди банков по выносу средств .
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:37

  Goodman написав:
  Slx написав:А еще отформатирован он кластером в 4КБ - из-за округления размера всех фото вообще до пол месяца граничный срок хранения выходит.


Ваша правда, вот нашел в закромах "память" . О размерах можно судить по картинке.

Какого года эти фотки ?
А размер кластера в 4к - это стандарт де-факто.
Для медиа-файлов - накладные расходы ничтожны
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:57

  J написав:
  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.


"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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