Теж знаю в західному регіоні території де лише приват і ощад.
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diplomnet написав:Отмечается, что показатель за январь-сентябрь 2019 года стал новым абсолютным рекордом как для ПриватБанка, так и всей банковской системы Украины.
"Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за девять месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен"
Вот молодцы ,умеют работать когда захотят. И это даже не смотря на то ,что уже несколько месяцев занимает лидирующую позицию среди банков по выносу средств .
Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно. Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?». Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД