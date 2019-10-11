И давно уже Приват дерет 1 грн с квитанции при оплате через П24?
Вот давича платил - то взяло по 1 грн за свет. квартиру,мусор ...., б1дно 1м там стало????????????
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00
и давно уже?
И давно уже Приват дерет 1 грн с квитанции при оплате через П24?
Вот давича платил - то взяло по 1 грн за свет. квартиру,мусор ...., б1дно 1м там стало????????????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:02
Как я купил билеты на автобус в ПриватБанке
Решил купить билеты на автобус маршрут Киев-Днепр в Приват 24. Выбрал время выезда, маршрут, стоимость. Оплатил и получил на электронную почту билеты. На указанное время приехал к месту загрузки. И был неприятно поражен. Автобуса не было. Распросы рядом находящихся людей не дали результата. Ни кто автобуса на Днепр здесь ни когда не видел. Указанные в билете номера телефонов перевозчика не отвечают. Только после неприятного разговора с сотрудниками ПриватБанка удалось найти место куда приедет автобус. Это место с характерными для трущеб ознаками: бомжи, крысы, мусор- под мостом. Ни указателей на возможное место посадки ни чего. Время посадки было указано 22.15. Машина приехала в 22.40. Качество работы сотрудников ПриватБанка ужасное. Банк не смотрит в будущее и не ценит своих клиентов. Позор. После переговоров даже никто не извинился. Открещиваются и утверждают что вины ПриватБанка нет. Но деньги я заплатил именно банку. Больше связываться с этим банком не собираюсь. Проблем не оберешься.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:03
Goodman, у меня где-то с июня или июля. Кто-то здесь писал, что у него недавно начали.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:05
Два месяца точно уже все, до этого держался свет и через раз вода.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:10
Спасибо друзья. видно договора старые позаканчивались. а заключать новые с выгодой для клиента госмужам - недосуг. жду отмену военного сбора . для покрытия убытков.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:37
Короед
Приват тут при чому? Може, їм треба було ще персонального менеджера вам видати, щоб допомогти знати стоянку автобуса?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:39
Goodman Вроді пан має пенсію? По пенсійній мало би бути без комісу. Хоч я віддаю перевагу платити з своєї кредитки, а пенсійні гроші (батьків) скирдувати під 16 % безподаткових.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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