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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:15
Goodman написав:
И давно уже Приват дерет 1 грн с квитанции при оплате через П24? Вот давича платил - то взяло по 1 грн за свет. квартиру,мусор ...., б1дно 1м там стало????????????
Тепер всі договірні платежі з комісією 1 грн., без договору - 3 грн. у П24
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Sanio
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