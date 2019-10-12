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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8269827082718272
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:15

  Goodman написав:И давно уже Приват дерет 1 грн с квитанции при оплате через П24? Вот давича платил - то взяло по 1 грн за свет. квартиру,мусор ...., б1дно 1м там стало????????????

Тепер всі договірні платежі з комісією 1 грн., без договору - 3 грн. у П24
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 04:12

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Goodman Вроді пан має пенсію? По пенсійній мало би бути без комісу. Хоч я віддаю перевагу платити з своєї кредитки, а пенсійні гроші (батьків) скирдувати під 16 % безподаткових.


Вот всегда Ваша правда. Да есть такое - пристарался , маю трудову пенсию.
Вполне возможно,что с КДВ и без комисс, не пробывал , т к плачу коммуналку только в счет кредитных средств с УНИ. Живу в долг как было модно доныне и местами сейчас.
Пенсийни гроши батьк1в не скирдую, после случая с Дельтой это ОПАСНО.Как и должно быть делаю "активию" для карт - получил пенсик пенсию на прожиття - должен ее снять и прожить эти деньги.
Всевозможные недоборы по %% безналоговых депозитов компенсирую частными позычками особам женского пола обладающими золотыми украшениями. Ломбардики к себе заманили и расценочки подняли. Початым д1вчатам выгодно брать позычкы под 5% (грн) в месяц , чем нести свои ЛЮБИМЫЕ и ДОРОГИЕ украшения в ломбард.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 04:27

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Дають кешбек 3% на всі оплати через ПОС і в інтернеті до кінця року - пропозиція надійшли дзвінком менеджера з Привату. Кредитка лежить без діла вже третій рік - не користуюся нею, можливо, так заохочують користуватися?


В точку. По гілці описували подібні випадки пробудження сплячого клієнта, моїй дружині колись дали на місяць 5% грязними до 300 грн. в магазах після піврічної не активності кредитки.

  Goodman написав:Пенсийни гроши батьк1в не скирдую, после случая с Дельтой это ОПАСНО.


Так і ростовство небезпечне -читаємо Достоєвського.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:52

Goodman

Щас, при вводе ВА, быстро выплачивают. Например по ВТБ: 27.11 ввелии, 21.12 начали выплачивать.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:58

Re: Приватбанк

  demichh написав:Щас, при вводе ВА, быстро выплачивают. Например по ВТБ: 27.11 ввелии, 21.12 начали выплачивать.


Дело не в быстроте. а в престарелости родителей.
Людям преклонного возраста противопоказаны нервы и стрессы . которые ради понта готов устроить фонд ЛЮБОМУ банку. У них свой отдельный мир - Усадьба. загородная жизнь, кухня, пальчевский вечерами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 8269827082718272
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