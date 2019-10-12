Додано: Суб 12 жов, 2019 04:12

Ой+ написав: Goodman Вроді пан має пенсію? По пенсійній мало би бути без комісу. Хоч я віддаю перевагу платити з своєї кредитки, а пенсійні гроші (батьків) скирдувати під 16 % безподаткових. Goodman Вроді пан має пенсію? По пенсійній мало би бути без комісу. Хоч я віддаю перевагу платити з своєї кредитки, а пенсійні гроші (батьків) скирдувати під 16 % безподаткових.

Вот всегда Ваша правда. Да есть такое - пристарался , маю трудову пенсию.Вполне возможно,что с КДВ и без комисс, не пробывал , т к плачу коммуналку только в счет кредитных средств с УНИ. Живу в долг как было модно доныне и местами сейчас.Пенсийни гроши батьк1в не скирдую, после случая с Дельтой это ОПАСНО.Как и должно быть делаю "активию" для карт - получил пенсик пенсию на прожиття - должен ее снять и прожить эти деньги.Всевозможные недоборы по %% безналоговых депозитов компенсирую частными позычками особам женского пола обладающими золотыми украшениями. Ломбардики к себе заманили и расценочки подняли. Початым д1вчатам выгодно брать позычкы под 5% (грн) в месяц , чем нести свои ЛЮБИМЫЕ и ДОРОГИЕ украшения в ломбард.