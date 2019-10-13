Тепер всі договірні платежі з комісією 1 грн., без договору - 3 грн. у П24
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:15
Додано: Суб 12 жов, 2019 04:12
Re: Приватбанк
Вот всегда Ваша правда. Да есть такое - пристарался , маю трудову пенсию.
Вполне возможно,что с КДВ и без комисс, не пробывал , т к плачу коммуналку только в счет кредитных средств с УНИ. Живу в долг как было модно доныне и местами сейчас.
Пенсийни гроши батьк1в не скирдую, после случая с Дельтой это ОПАСНО.Как и должно быть делаю "активию" для карт - получил пенсик пенсию на прожиття - должен ее снять и прожить эти деньги.
Всевозможные недоборы по %% безналоговых депозитов компенсирую частными позычками особам женского пола обладающими золотыми украшениями. Ломбардики к себе заманили и расценочки подняли. Початым д1вчатам выгодно брать позычкы под 5% (грн) в месяц , чем нести свои ЛЮБИМЫЕ и ДОРОГИЕ украшения в ломбард.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 12 жов, 2019 04:27
Re: Приватбанк
В точку. По гілці описували подібні випадки пробудження сплячого клієнта, моїй дружині колись дали на місяць 5% грязними до 300 грн. в магазах після піврічної не активності кредитки.
Так і ростовство небезпечне -читаємо Достоєвського.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:52
Goodman
Щас, при вводе ВА, быстро выплачивают. Например по ВТБ: 27.11 ввелии, 21.12 начали выплачивать.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:58
Re: Приватбанк
Дело не в быстроте. а в престарелости родителей.
Людям преклонного возраста противопоказаны нервы и стрессы . которые ради понта готов устроить фонд ЛЮБОМУ банку. У них свой отдельный мир - Усадьба. загородная жизнь, кухня, пальчевский вечерами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 жов, 2019 08:21
А это круто придумано - присылать одноразовый пароль для подтверждения операции в чат в этом же окне браузера. Почему раньше никто не додумался?
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:04
ахаха 100% !
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:39
ПриватБанк обвинили в вымогательстве, такого скандала еще не было
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45
Что значит не было? Крымчане судятся с приватом с 2014 года с переменным успехом
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Додано: Пон 14 жов, 2019 07:50
Вот мне интересно: подаю запрос на увеличение кредитного лимита, приходит уведомление позже ночью или на утро, что отказано. А через сутки-двое получаю письма наподобии "Оцените качество обслуживания персональным банкиром". Совпадение? Не думаю, уже такое вот третий раз происходит за последние четыре года.
Возникает подозрение, что этот персональный банкир (дамочка, в моем случае) - не участвует ли он в вынесении вердикта по КЛ вместе с автоматической скоринговой системой. И почему это я должен её оценивать. Благо в опроснике функция "Не обращался", её и выбираю. Осадок остаётся.
P.S. Правда, через месяц примерно, ситуация сама собой рассасывается: когда делаю платежи через Приват24 за что-нибудь, то на страничке появляется блок "Подарки от Чугайстера" и там кроме всей прочей лабуды неинтересной бывает строчка - "Чугайстер предлагает моментально повысить кредитный лимит до 30...36...40 тыс", клацаю и моментально лимит увеличивается.
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