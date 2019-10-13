Додано: Пон 14 жов, 2019 07:50

Вот мне интересно: подаю запрос на увеличение кредитного лимита, приходит уведомление позже ночью или на утро, что отказано. А через сутки-двое получаю письма наподобии "Оцените качество обслуживания персональным банкиром". Совпадение? Не думаю, уже такое вот третий раз происходит за последние четыре года.



Возникает подозрение, что этот персональный банкир (дамочка, в моем случае) - не участвует ли он в вынесении вердикта по КЛ вместе с автоматической скоринговой системой. И почему это я должен её оценивать. Благо в опроснике функция "Не обращался", её и выбираю. Осадок остаётся.



P.S. Правда, через месяц примерно, ситуация сама собой рассасывается: когда делаю платежи через Приват24 за что-нибудь, то на страничке появляется блок "Подарки от Чугайстера" и там кроме всей прочей лабуды неинтересной бывает строчка - "Чугайстер предлагает моментально повысить кредитный лимит до 30...36...40 тыс", клацаю и моментально лимит увеличивается.