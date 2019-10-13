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  #<1 ... 8270827182728273
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:10

Re: Приватбанк

GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?

PS Менеджер в отделении ну никак не может влиять на кредитный лимит. В определённые дни система делает перерасчёт кредитного лимита и лимита на рассрочку. Если кредитный лимит запрашивается в этих рамках, то система повышает без проблем или предлагает сама его повысить. Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:19

  MASolomko написав:GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?

Стандартно, через Приват24, который просто перебрасывает в залогиненном уже виде на https://limits.privatbank.ua, и там оставляю заявку, указывая ползунком сумму.

  MASolomko написав:Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.

Ну вот почему-то всё время приходят после этого письма с просьбами оценить персонального банкира. Может и совпадение, мне тоже не ясно, может его уведомляет система, к примеру, что его подопечный (бомж-голд) получил отказ в увеличении КЛ и возможно имеет смысл типа ему позвонить и что-то стандартное сказать, а он мне не звонит :lol:

Изначально хочу добиться, чтобы сумма была 50 тыс, но никак не получается, только по мелким шажкам добавляют по двушечке, по пятерочке. Ну я уже почти принял их условия игры, через Чугайстера всё повышаю...
GRooVal
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:24

Re: Приватбанк

GRooVal, скорее сейчас заявка на изменение лимита формируется через функции чата (для держателей карт GOLD — персонального менеджера/банкира).

PS У Привата лимит по каждому пересчитываеться несколько раз в неделю. Вы как можете получить заветную цифру, так и после лишиться.

PPS Повышение лимита через Чугайстера не делается запрос в УБКИ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:34

  MASolomko написав:PS У Привата лимит по каждому пересчитываеться несколько раз в неделю. Вы как можете получить заветную цифру, так и после лишиться.

Огромный недостаток примата. Банк, которому нельзя доверять.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:54

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Огромный недостаток примата. Банк, которому нельзя доверять.


Согласен. У меня уже второй раз вылазит в П24, что они "утеряли" мой паспорт.
Нужно кучу телодвижений выполнить или топать в отделение.
Зато лимит по КК уже с десяток лет висит постоянным 100к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:37

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Огромный недостаток примата. Банк, которому нельзя доверять.
Насколько понимаю, что не один Приват этим грешит. Не так ли?

  Goodman написав:У меня уже второй раз вылазит в П24, что они "утеряли" мой паспорт.
Нужно кучу телодвижений выполнить...
Тут хотя бы фотку можно через удалённый канал заслать. Через отделение фотки могут куда медленнее дойти до базы.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:48

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:Огромный недостаток примата. Банк, которому нельзя доверять.
Насколько понимаю, что не один Приват этим грешит. Не так ли?

Про массовые пересмотры не слышал. Про отдельные в Моно что-то было, но давно читал. В других банках ИМХО всё стабильно - например, ТАС, Альфа, Идея, Конкорд, Акцент...

Так что в любом случае примат могу посоветовать только врагу.
Vorlon
 
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