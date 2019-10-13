Додано: Пон 14 жов, 2019 08:19

MASolomko написав: GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита? GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?

MASolomko написав: Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела. Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.

Стандартно, через Приват24, который просто перебрасывает в залогиненном уже виде на, и там оставляю заявку, указывая ползунком сумму.Ну вот почему-то всё время приходят после этого письма с просьбами оценить персонального банкира. Может и совпадение, мне тоже не ясно, может его уведомляет система, к примеру, что его подопечный (бомж-голд) получил отказ в увеличении КЛ и возможно имеет смысл типа ему позвонить и что-то стандартное сказать, а он мне не звонитИзначально хочу добиться, чтобы сумма была 50 тыс, но никак не получается, только по мелким шажкам добавляют по двушечке, по пятерочке. Ну я уже почти принял их условия игры, через Чугайстера всё повышаю...