GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?
PS Менеджер в отделении ну никак не может влиять на кредитный лимит. В определённые дни система делает перерасчёт кредитного лимита и лимита на рассрочку. Если кредитный лимит запрашивается в этих рамках, то система повышает без проблем или предлагает сама его повысить. Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.
MASolomko написав:GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?
Стандартно, через Приват24, который просто перебрасывает в залогиненном уже виде на https://limits.privatbank.ua, и там оставляю заявку, указывая ползунком сумму.
MASolomko написав:Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.
Ну вот почему-то всё время приходят после этого письма с просьбами оценить персонального банкира. Может и совпадение, мне тоже не ясно, может его уведомляет система, к примеру, что его подопечный (бомж-голд) получил отказ в увеличении КЛ и возможно имеет смысл типа ему позвонить и что-то стандартное сказать, а он мне не звонит
Изначально хочу добиться, чтобы сумма была 50 тыс, но никак не получается, только по мелким шажкам добавляют по двушечке, по пятерочке. Ну я уже почти принял их условия игры, через Чугайстера всё повышаю...